Díaz: "Bonificar matrículas universitarias hará que todo el talento joven ayude a alcanzar la excelencia"

Etiquetas

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que la bonificación de hasta el 99% de créditos de matrículas en las universidades públicas para aquellas asignatura aprobadas a la primera va a hacer que "todo el talento de los jóvenes andaluces nos ayude a que la excelencia incluyente, que defendemos como gobierno, sea una realidad".

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios antes del inicio del acto de apertura del curso académico de las Universidades Públicas de Andalucía, celebrado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. El acto, que ha comenzado pasadas las 12,30 horas y ha terminado pasadas la 15,00 horas, ha contado con la lectura de la memoria-resumen del curso 2016/2017 por la secretaria general, Concepción Horgué; así como con una lección inaugural a cargo de Mercedes Valera Córdoba, catedrática de Producción Animal. Tras esto, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha tenido unas palabras, mientras que el acto lo ha cerrado la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

De esta manera, Díaz ha remarcado el "compromiso" de la Junta con la universidad pública y por premiar el esfuerzo de los estudiantes" con la puesta en marcha de una medida "pionera" como la bonificación de matrículas. "Se trata de una medida similar a lo que se hace en otros países vecinos, pero que en España no hay ninguna comunidad que la tenga", ha señalado la presidenta del Ejecutivo andaluz, quien ha apuntado que esta iniciativa pone de manifiesto que la universidad pública es "el motor del presente y también del futuro".

Díaz también ha señalado que este nuevo curso servirá para dar "certidumbre" al conjunto de investigadores y al profesorado en la universidad, por lo que ha indicado que se está trabajando en el modelo de financiación para que "todo el talento se dedique a la formación y a la investigación". De igual manera, la presidenta andaluza ha adelantado que el martes se reunirá con los rectores dentro de la ronda de contactos que está llevando a cabo para conseguir una "alianza" en Andalucía sobre el modelo de financiación autonómica.

Una vez ya en su turno de palabra, la presidenta del Gobierno andaluz ha afirmado que "la universidad es una pieza fundamental del presente y tiene un papel claro para protagonizar el mejor futuro de Andalucía". "Representa una actividad de incalculable valor por ser presente y futuro", ha señalado Díaz, quien ha recordado que la Universidad de Sevilla es la segunda de España y la primera de Andalucía en número de titulaciones y de alumnos.

Tras agradecer el trabajo durante la crisis económica del personal docente, de los investigadores y de la comunidad universitaria, Díaz ha señalado que este "esfuerzo" viene a dar sentido a los valores que ostenta la universidad: la primacía de la inteligencia, la inquietud por avanzar, el pluralismo de opiniones y las actitudes democráticas.

La presidenta de la Junta ha mostrado su apoyo para contar con una institución universitaria "fuerte, solvente y sostenible que promueva la igualdad", por lo que ha señalado la importancia de dotarla de recursos "suficientes". Para esto ha llamado la atención sobre el diseño de un modelo de financiación que permitir converger a las universidades y dar certidumbre económica en este ámbito. "La dotación presupuestaria va a crecer para mejorar las infraestructuras y garantizar la actividad de los grupos de investigación",, ha garantizado.

Asimismo, ha subrayado que el Plan Andaluz de Innovación, Desarrollo e Investigación (Paidi) será reforzado y puesto en pleno funcionamiento durante este curso. "Este plan capta y retiene el talento", ha explicado. Además, ha indicado que este curso que comienza debe servir para recuperar la senda de la devolución de los derechos del personal en la universidad.

Díaz también ha llamado a seguir "explorando" la relación entre universidad y empresa porque de "esta sinergia solo va a salir algo positivo". "La única forma de conseguir impulsar esta relación es intensificar la participación de todas las partes", ha explicado.

Por último, se ha mostrado convencida de que "el conocimiento, la formación y el avance del saber son el principal resorte del progreso material y también el componente esencial de la democracia y de una ciudadanía capacitada, activa y crítica".

"EDUCACIÓN SUPERIOR, UN DERECHO FUNDAMENTAL"

Por su parte, el rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha considerado que la bonificación de las matrículas en un 99 por ciento para los créditos que los estudiantes han aprobado en primera matrícula en el curso anterior "reconoce el mérito, reduce desigualdades y considera la educación superior un derecho fundamental".

No obstante, ha instado a la presidenta de la Junta a que el incremento presupuestario que esta medida conlleva "no se considere, respecto de la elaboración de los presupuestos de 2018, un aumento de inversión en el sistema y los rectores andaluces valoraremos el esfuerzo del próximo ejercicio sin contar esta cantidad adicional como un incremento para el sistema". A este respecto, la presidenta de la Junta ha respondido en su discurso que el crecimiento en la inversión "no suplantará" la bonificación del 99% de la matrícula.

Además, Castro ha señalado la labor "intensa y exitosa" para acordar una reforma del Real Decreto que desregularizaba el sistema oficial de títulos universitarios y permitía, "con altas dosis de indefinición", títulos oficiales de grados de duración entre 180 y 240 créditos. De igual manera, ha destacado el trabajo realizado para que permanezca una prueba única y común de acceso al sistema universitario pública, lo que "garantiza una entrada en igualdad de oportunidades" de los ciudadanos. Además, ha reclamado que se incluyan en la misma prueba las acreditaciones lingüísticas que el sistema exige a los estudiantes universitarios para su graduación".

En cuanto a las políticas de movilidad, el rector de la US ha reclamado que reaparezcan las acciones Séneca y se "refuercen". "En unos momentos de desafección e intentos de desconexión como los que estamos viviendo, ninguna inversión será más útil y rentable que aquella que desplace y cree convivencia entre los jóvenes universitarios de las distintas comunidades de España.

El rector ha pedido a Díaz que este curso "evalué y resuelva las primeras convocatorias competitivas en proyectos de I+D+I del actual Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2020". Además, ha instado a reducir "la excesiva e injusta" tasas de interinidad del personal de administración y servicios. "Debe ser el curso que garantice procesos legales de promoción y estabilización de nuestros compañeros en situaciones más precarias", ha subrayado, al tiempo que ha señalado el acuerdo alcanzado este pasado viernes en la Mesa Sectorial del Personal Docente e Investigador que "abre grandes esperanzas para ello".

"RESPETAR EL DERECHO"

Tras llamar la atención sobre los más de 15.000 profesores e investigadores y más de 6.000 profesionales del personal de administración en la red de diez universidades públicas andaluzas, Castro ha afirmado que "es necesario emplear la razón y es obligado respetar el derecho hoy, más que nunca, cuando España sufre la mayor amenaza a su sistema de convivencia desde el otro funesto intento de golpe de estado que todos sufrimos el 23 de febrero de 1981". Además, ha destacado la "situación global de amenaza desde las actuaciones más radicales de grupos extremistas y desde la realización de execrables acciones terroristas como las acaecidas el pasado 17 de agosto en las queridas ciudades de Barcelona y Cambrils".

Ante esto, en nombre de todas las universidades pública andaluzas ha mostrado el deseo de unirse al Pacto de Convivencia que la Conferencia de Rectores de las universidades españolas firmado en agosto y que apuesta por el fortalecicmiento de la sociedad civil ante la radicalización.