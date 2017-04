EXPERTOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR SUBRAYAN LAS VENTAJAS DE ACERCAR LA EXPERIENCIA UNIVERSITARIA A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

- En una jornada de difusión del Proyecto Europeo INnet Campus celebrada este jueves en Fundación ONCE. La sede de Fundación ONCE acogió este jueves una jornada de difusión del Proyecto Europeo INnet Campus, una iniciativa liderada por Fundación ONCE para promover el acceso a estudios de educación superior y la movilidad internacional de jóvenes con discapacidad. Los expertos en educación superior participantes en el encuentro subrayaron las ventajas de acercar la experiencia universitaria a alumnos con discapacidad. Apostar por la calidad, recalcaron, es “imprescindible” para obtener una buena formación.Gracias a ese proyecto, un total de 45 alumnos con discapacidad de España, Bélgica y Portugal conocerán de primera mano la experiencia universitaria y podrán disfrutar de una estancia de una semana en las universidades de Granada, Amberes o Lisboa.La mesa de inauguración contó con la presencia de José Manuel González Canino, director de Educación Superior del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie); Mercedes García, en nombre de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (SAPDU-RUNAE Asuntos estudiantiles de la CRUE), y José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE.En su intervención, García hizo hincapié en la necesidad de seguir trabajando para aumentar el número de alumnos con discapacidad que deciden cursar parte de sus estudios en el extranjero, ya que, según dijo, se tiene la percepción de que llegan más estudiantes con discapacidad a España de los que salen. “El porcentaje ha crecido un 4% a nivel internacional y sólo un 2% en España”, advirtió. Desde las universidades, añadió, hay que fomentar las experiencias de enriquecimiento y la mejor manera de hacerlo es a través de la movilidad. “Son programas imprescindibles que otorgan, además de idiomas, autonomía, autoestima, crecimiento personal, desarrollo académico y de competencias de empleabilidad”. Por su parte, González Canino destacó el hecho de que desde 2014 puedan beneficiarse de la movilidad del Erasmus+ alumnos de “prácticamente todo el mundo”, ya que esta parte del programa dejó de ser únicamente europea y abrió su participación a un total de 157 países. De esta forma, prosiguió, en 2016 se duplicó prácticamente la cifra de estudiantes con discapacidad participantes en el programa con respecto a los años anteriores, al situarse en 91 alumnos.Recordó, por último, que los estudiantes con discapacidad que quieran beneficiarse del Programa Erasmus+ disponen de atención específica desde el Sepie, que les ofrece dos tipos de ayudas: especiales, cuyo importe depende del grado de discapacidad reconocido y del país de destino, y adicionales, compatibles con las anteriores y dirigidas a alumnos con un grado de discapacidad mínimo del 65%. Finalmente, José Luis Martínez Donoso reiteró la necesidad de seguir apostando por una educación de calidad, conscientes de que “el reto del empleo pasa por una buena educación superior”. Repasó las distintas actuaciones puestas en marcha por Fundación ONCE en materia educativa, primero para lograr la accesibilidad física y a partir de ahí para garantizar la inclusión en todos los niveles. Según dijo, aún queda mucho por hacer para lograr que los alumnos con discapacidad den el paso a la universidad. “Creemos que vamos por el buen camino. Tenemos además un gran aliado, la Unión Europea, y estamos convencidos de que con programas como éste nuestros jóvenes alcanzarán ese nivel de formación que hoy los tiempos exigen”, concluyó. MOVILIDAD INTERNACIONAL El encuentro abordó la importancia de la movilidad internacional para personas con discapacidad. Los representantes de las universidades de Granada (España), Lisboa (Portugal) y de la Universidad Artesis Plantijn de Bélgica presentaron los resultados del programa obtenidos en la pasada edición. Además, se pusieron sobre la mesa ejemplos de buenas prácticas en la transición a la educación superior y el acceso a los programas de movilidad por parte de jóvenes con discapacidad. Tomó la palabra Lola García, de la Asociación Nacional de Orientadores, quien abordó el proceso de transición a la universidad de los estudiantes con discapacidad.Por su parte, Samuel López, presidente de Erasmus Student Network, explicó el desarrollo en España y Europa del proyecto ‘ExchangeAbility’. Cerró la jornada Cecilia Simón, profesora de la Facultad de Psicología de la UAM y directora del Servicio de Atención a la Discapacidad.FIN DE LA CONVOCATORIA DE PLAZASLa convocatoria de plazas, 15 para cada una de las universidades que participan, acaba este domingo 30 de abril. Está dirigida a estudiantes con discapacidad matriculados en el presente curso 2016-2017 en un centro de Educación Secundaria con edades comprendidas entre los 15 y los 21 años. Deberán acreditar el certificado de discapacidad y un nivel de inglés equivalente a B-1.