Casi una treintena de municipios de Mallorca ofrecerán conferencias de la Universidad Abierta para Mayores de la UIB

Etiquetas

Un total de 26 municipios ofrecerán conferencias de la Universidad Abierta para Mayores (UOM) de la Universitat de les Illes Balears (UIB) durante dos meses.

Según ha informado el Departamento de Participación Ciudadana y Presidencia del Consell de Mallorca, el profesorado de la UIB impartirá 130 conferencias en total bajo el lema 'Aprender no tiene edad' para mejorar y enriquecer los conocimientos de las personas mayores de 50 años que quieran mantenerse activos y seguir formándose.

Las conferencias tratarán cuestiones de salud, historia y patrimonio, economía y ahorro o medio ambiente, entre otros temas. Las temáticas se han escogido conjuntamente entre la Universidad y los municipios participantes según las demandas de la población mayor de la zona.

A la presentación ha asistido el vicepresidente segundo y conseller insular de Participación Ciudadana y Presidencia, Jesús Jurado, además del rector de la UIB, Llorenç Huguet, la vicerrectora de Proyección Cultural y Universidad Abierta, Joana Maria Seguí; la gestora de Banca Institucional de CaixaBank, Antònia Ponsetí y el responsable de Relaciones Externas del Corte Inglés, Antonio Sánchez, además de representantes de los municipios implicados.

Jurado ha destacado el "orgullo" por la participación del Consell en esta propuesta de estudios "que no sólo amplían conocimientos sino que fomentan el envejecimiento activo", que "no sólo es estar activo, sino que es participar en la vida pública, y como no, disfrutar y divertirse".

El año pasado casi 800 personas se inscribieron en las conferencias y este año se espera que aumente la participación.

Los ayuntamientos participantes son Alcúdia, Algaida, Artà, Calvià, Campos, Capdepera, Esporles, Felanitx, Inca, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Muro, Pollença, Porreres, Sant Joan, Sant Llorenç, Santa Maria, Sencelles, Ses Salines , Sineu, Sóller, Son Servera y Valldemossa.