Santiago Carbó deja Reino Unido y se incorpora a CUNEF como catedrático de Economía y Finanzas

El economista Santiago Carbó ha trasladado su residencia del Reino Unido a Madrid, donde ha asumido el cargo de nuevo catedrático de Economía y Finanzas de CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros), institución con la que ya venía colaborando de forma esporádica en años anteriores y a la que ahora se incorpora a tiempo completo.

Además, el profesor será el representante del centro en el Consejo Académico del European Banking Institute, el 'think-tank' del Banco Central Europeo, organismo al que CUNEF ha sido invitado recientemente a participar.

Santiago Carbó, que cuenta con una trayectoria académica de más de 25 años y un gran número de investigaciones y artículos publicados en el ámbito del sector bancario y su regulación, es catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University (Reino Unido).

Además, ocupa el puesto de director de Estudios Financieros de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y el de consejero independiente de Cecabank. El profesor Carbó, además, es presidente de la International Banking, Economics and Finance Association (IBEFA) y miembro del Group of Economic Advisors de la European Securities and Market Authority (ESMA).

Colabora con instituciones públicas como el Banco Central Europeo y la Federal Reserve Bank of Chicago, así como con entidades financieras y consultoras de prestigio internacionales.

Carbó figura en el 'top 20' de los investigadores españoles expatriados según Webometrics, que emplea las citas en Google Scholar. Carbó es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valencia, doctor (PhD) in Economics y Master in Banking and Finance por la University of Wales, Bangor (Reino Unido).

CUNEF ha incorporado en este curso académico a otros 25 nuevos profesores procedentes de las mejores universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Entre ellos destacan Claudia Hupkau, de la London School of Economics; Kremena Slavova, procedente del Middlesex University Business School; Toni de Moragas, del European University Institute (EUI), y Miguel Karlo Reyes de Jesús, de la Universidad Pompeu Fabra, que se incorporan al centro como profesores investigadores en exclusiva.