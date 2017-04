La Universidad Loyola Andalucía y Fundación Bankinter clausuran la II edición del programa Akademia

Etiquetas

La Universidad Loyola Andalucía ha desarrollado por segundo año consecutivo, en colaboración con Fundación Bankinter, el programa Akademia You Project, que se ha convertido en referente a nivel nacional en el ámbito de la educación de los jóvenes españoles en innovación y emprendimiento. A través de su metodología ágil e innovadora, el alumnado conoce las principales tendencias de innovación y las oportunidades y herramientas que ésta les ofrece para construir su futuro.

En esta segunda edición han participado 28 estudiantes quienes, desde el mes de octubre, han recibido formación especializada y asesoramiento para desarrollar sus iniciativas emprendedoras.

La 'app' Civvies, elegida como el mejor proyecto de negocio, ha sido ideada por un equipo multidisciplinar formado por ocho estudiantes: Nicolás Amiano, de 4º del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Derecho; Pedro Arcas, de 2º del Doble Grado en ADE y Derecho; Luis Olmo, de 4º del Doble Grado de ADE Bilingüe y Derecho; Cristina Pérez y Lucía Presencio, de 2º del Grado en Comunicación; Carlos Javier Puerto, de 3º del Grado en ADE; y Pascual Sánchez y Francisco Sánchez, de 2º del Doble Grado en Derecho y Dual Business Degree.

Durante la presentación del trabajo, os estudiantes han explicado que Civvies es una 'app' en la que se ofrece a los viajeros y a personas en su propia ciudad, en zonas que no conozcan, una red de usuarios con perfiles afines a sus propios gustos, con los que se podrán poner en contacto para que les hagan recomendaciones lúdicas, turísticas, culturales y gastronómicas. El jurado ha valorado especialmente la presentación realizada, así como el modelo de negocio, el trabajo de validación de la idea y el MVP (Producto Mínimo Viable).

El jurado de esta final de Akademia You Project ha estado integrado por los inversores Miguel Ángel Calero, de coSfera; Bartos Cañete, CEO de Voluteon; y Juan Macías, CEO deMartina.com, así como los mentores de los proyectos Mercedes Pérez, responsable de Emprendimiento de la Universidad Loyola Andalucía, y Álvaro Berbís, vicepresidente de Massachusetts Institute of Technology (MIT) Enterprise Forum Spain, y por parte de la Fundación Innovación Bankinter, Pablo Lancry, Head of Entrepreneurs Program, y Raquel Puente, responsable del Programa Akademia.