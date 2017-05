Un estudio revela que los jóvenes europeos prefieren tener trabajo, salud y felicidad a poseer propiedades

Etiquetas

Los resultados del proyecto 'Europe 2038: the Voice of the Youth', incluido en el programa 'Europe for citizens 2014-2020' de la Unión Europea (UE), han revelado que los jóvenes europeos continúan teniendo como metas obtener un trabajo, tener salud y vivir relativamente felices, más allá de las propiedades que puedan poseer.