Las empresas puntúan con un 7,5 la preparación de los universitarios españoles, según un estudio de Fundación Everis

Las empresas puntúan con una media de un 7,5 sobre 10 la adaptación de los egresados universitarios españoles a las competencias que más valoran las empresas en sus puestos de trabajo, según las conclusiones del 'III Ranking Universidad-Empresa' desarrollado por la Fundación Everis junto con la empresa Sigma Dos.

El estudio define la valoración de las empresas que han contratado egresados universitarios durante los últimos cinco años según el sector de formación del que procede. Así, quienes están trabajando y han estudiado carreras relacionadas con las 'Actividades sanitarias y sociales' y la 'Educación' son quienes mejor cumplen con las expectativas de sus empleadores (con un 7,87 y 7,81, respectivamente) y son también las áreas donde mayor número de jóvenes empleados resultan ser empleados "excelentes" (35,7% y 33,3%, respectivamente).

Pese a ello, en ninguna de las áreas estudiadas se obtiene una puntuación menor de 7, según el estudio.

Para el presidente de la Fundación Everis, Eugenio Galdón, que ha presidido la presentación del estudio, la valoración de las empresas y el análisis de las competencias que consideran "indispensables" entre sus empleados, parece indicar que, aunque los empleadores "dan por supuestos" unos determinados conocimientos entre los egresados universitarios, lo que más valoran no son los conocimientos sino una serie de "competencias y actitudes".

"Parece que las empresas dan por supuesto que los egresados van a tener determinado conocimientos pero entienden que sobre todo deben tener una actitud ética ante la vida y capacidad de aprender por sí mismas y junto a otros. Es como si las empresas dijeran a las universidades, deme usted buenas gentes que yo ya les voy a dar la formación que necesitan para trabajar conmigo", ha explicado.

HONESTIDAD Y COMPROMISO ÉTICO, LA "COMPETENCIA" MÁS VALORADA

De hecho, por tercer año consecutivo (es decir, en las tres ediciones que lleva el estudio) la honestidad y el compromiso ético resulta ser el requerimiento que más valoran los empleadores cuando se les consulta sobre las aptitudes que consideran indispensables, con un 8,97 sobre 10.

Galdón ha explicado además que la honestidad no solamente es la aptitud más valorada sino que, en los sucesivos estudios, los empleadores le conceden una puntuación de importancia "cada vez más amplia", aunque cree que esto puede verse influenciado por "lo que ha aparecido en los periódicos" durante los últimos tiempos.

Tras la honestidad, el estudio sitúa la capacidad de aprendizaje y de adaptación al cambio (8,75) y de trabajo en equipo (8,61) como las otras dos competencias más valoradas, un orden que se ha repetido en las tres ediciones del estudio.

El listado de las ocho competencias "indispensables" lo completan, por este orden, las habilidades interpersonales, el análisis y resolución de problemas (en el que los empleadores ven mayor diferencia entre sus necesidades y la capacidad de los egresados universitarios que en ninguna otra competencia), la orientación a resultados, los conocimientos técnicos de la profesión y la capacidad para trabajar en entornos multiculturales.

LAS UNIVERSIDADES CON LOS EGRESADOS MÁS "VALORADOS"

El documento presentado este jueves presenta también un ranking de universidades en función de la valoración que hacen las empresas de los egresados universitarios que tienen contratados.

Según este listado, entre las titulaciones científicas y de ingenierías, los egresados que mejor nota obtienen son, en primer lugar, los de la Universidad de Valencia (8,44); seguidos de los de la Universidad de Murcia (8,11) y los de la Universidad de Castilla-La Mancha.

En el área de Administración de Empresas, Economía y Derecho, el liderazgo lo ostentan los egresados de la Universidad de Sevilla (7,92), seguidos de los de las universidades de Valencia y de Vigo (empatados en segundo lugar con un 7,73) y de la Universidad de Deusto (7,53).

Entre las titulaciones de Salud y bienestar, los centros universitarios cuyos egresados son más apreciados en sus puestos de trabajo son la Universidad de Alicante (8,71), la Universidad Autónoma de Barcelona (8,34) y la Universidad de Castilla-La Mancha (8,03).

En cuanto a los titulados en Informática y TIC, los más valorados son los egresados de titulaciones en la Universidad Politécnica de Valencia (8,4); la Universidad de Zaragoza (7,95) y la Universidad Politécnica de Cataluña (7,85).

Por último, entre las titulaciones de Humanidades y Ciencias Sociales, los egresados de la Universidad Complutense de Madrid (7,62), los de la Universidad Pompeu Fabra (7,53) y los de la Universidad de Barcelona (7,49) lideran el ranking de los universitarios más valorados en sus puestos de trabajo al terminar sus estudios.

En todo caso, los responsables del estudio, que ha llevado a cabo más de 1.000 entrevistas y ha realizado encuestas en 3.545 empresas que han contratado a 17.769 egresados durante los últimos años, advierten de que las universidades que lideran el ranking no son necesariamente las que mejor formación ofrecen, sino que son las mejores entre aquellas que más egresados sitúan en el mercado laboral.

"Las universidades muy pequeñas no van a aparecer aquí no porque sean malas o buenas sino porque su número de egresados no es suficiente para obtener datos estadísticamente representativos. Son todas las que están pero quizás no están todas las que son", ha advertido Galdón.

Además, ha advertido de que el listado se elabora teniendo en cuenta únicamente el factor de las competencias que más valoran las empresas entre los universitarios que contratan, un criterio que considera "importantísimo" pero que, según reconoce, no tiene en cuenta otros factores determinantes para las universidades, como la investigación.

SUBE LA CONTRATACIÓN DE UNIVERSITARIOS EN EMPRESAS MEDIANAS

Por otra parte, el estudio ofrece, según sus autores, una muestra "lo suficientemente amplia" para que sus resultados resulten indicadores de la situación del mercado laboral para los universitarios en empresas privadas.

Así, las conclusiones del estudio muestran que el 85,4% de las empresas con más de 1.000 empleados han empleado a egresados universitarios durante los últimos cinco años y el 5,3% de las compañías entre 10 y 19 empleados ha contratado a algún recién titulado.

En el caso de las empresas medianas, de entre 50 y 90 empleados, el porcentaje de empresas que han contratado a titulados universitarios durante los últimos cinco años se sitúa en el 52,2%, 7 puntos porcentuales por encima de los resultados del estudio del año pasado.

"Las empresas que más contrataron las empresas con más empleados. Pero en la empresa mediana está empezando a dinamizarse también. Parece que las empresas pequeñas contratan a personas con más experiencia y que el rol de las empresas grandes es contratar a recién egresados para lanzarlos después al mercado con experiencia", ha valorado Galdón.

LAS INGENIERÍAS, UN "SEGURO" DE EMPLEO

Las titulaciones de ingenierías son "casi un seguro" para encontrar empleo, según el presidente de la Fundación Everis, Eugenio Galdón, que ha presentado este jueves .

"La suma de las ingenierías supone más de un tercio de los contratos. Si uno quiere estudiar y tener un contrato, una ingeniería es casi un seguro. Año tras año es un pasaporte seguro hacia el empleo. ADE aparece muy bien clasificada también entre las personas que contratan, pero la oferta de ADE es muy superior a la de ingenierías, por lo que la tasa de contratados en ingenierías es muy superior. Un poco de esfuerzo al principio de la vida vale la pena", ha asegurado durante la presentación.