Las universidades Pablo de Olavide de Sevilla y de Tifariti firman un convenio para becar a estudiantes saharauis

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Vicente Guzmán, y el rector de la Universidad de Tifariti (República Árabe Saharaui Democrática), Jatari Hamudi Andal-la, han firmado este miércoles en el Rectorado un convenio de colaboración entre ambas entidades al objeto de impulsar la celebración de actividades formativas de tipo económico, científico, técnico y de investigación que se concretarán en un primer momento con becas para que estudiantes saharuis puedan desarrollar parte de sus estudios en la UPO.

Con la firma de este miércoles, ambas entidades establecen un marco de cooperación educativa con el fin de desarrollar actividades conjuntas en las áreas formativas y de investigación, así como en actividades prácticas dirigidas a estudiantes universitarios, de manera que sirva para fortalecer y ayudar a la Universidad de Tifariti en el desarrollo de sus cometidos académicos y de investigación mediante la aportación de recursos humanos y materiales.

Ambos rectores han mostrado su satisfacción tras la firma de este acuerdo. Guzmán ha recordado la responsabilidad de España con el pueblo saharaui después de su presencia durante un siglo en el Sáhara Occidental. "En la universidad no somos políticos pero no podemos evadirnos de la política. Con la firma de este convenio no estamos haciendo política, sino academia y educación, que es una vía de solución de los conflictos políticos", ha señalado el rector de la UPO.

Más que de firma, Vicente Guzmán ha calificado el acto como de compromiso con la Universidad de Tifariti para que fruto de esta cooperación bilateral y, a la vez, multilateral con el resto de universidades andaluzas se pueda desarrollar una estrategia común de apoyo.

Por su parte, Jatari Hamudi Andal-la ha agradecido a la Universidad Pablo de Olavide en la persona del rector y su equipo de gobierno y ha recordado que "esta institución no solo acompaña al pueblo sarahaui desde hoy, sino que sabemos de su apoyo anterior a través de diversas iniciativas de sensibilización".

"Nuestra situación es difícil por encontrarnos en campamentos de refugiados, pero nuestra voluntad de luchar de manera pacífica por nuestra independencia es fuerte. Por ello, sabemos que la educación de todas nuestras generaciones es importante y esperamos que la Universidad Pablo de Olavide nos acompañe en este camino difícil y largo que tenemos por delante", ha concluido el rector saharaui.

La Universidad de Tifariti es la primera universidad fundada en el Sáhara Occidental y cuenta con casi medio millar de estudiantes en la actualidad. Fue un proyecto resultado de la celebración de la Conferencia Internacional para la reconstrucción y urbanización de los territorios liberados en 2009 con el objetivo de dotar de un centro de enseñanza superior a la zona que controla el Frente Polisario.

La universidad se fundó en 2012 con la ayuda y solidaridad de numerosas universidades europeas, africanas y latinoamericanas y oferta las titulaciones en Enfermería, Magisterio, Informática y Periodismo.