Un total de 350 efectivos de los distintos servicios de emergencias atienden las incidencias por el temporal

Un total de 350 efectivos pertenecientes a los distintos servicios de emergencia, como conservación de carreteras, protección civil, bomberos y policía local atienden las incidencias relacionadas con el episodio de fenómenos meteorológicos que comenzó en la madrugada del día 18, y que ha llevado asociado avisos por nieve, bajas temperaturas y fenómenos costeros, destacando el aviso rojo por nevadas.

El Teléfono Único de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha atendido hasta las 19.00 horas del jueves un total de 3.203 llamadas, de las que se derivó la gestión de 532 asuntos. Por número de llamadas destacan las casi 2.500 de información a los ciudadanos y cerca de 450 llamadas relacionadas con el tráfico.

18 CARRETERAS REGIONALES CORTADAS

El fuerte temporal de nieve y lluvias ha motivado el cierre al tráfico de 18 carreteras regionales del entorno del Noroeste, comarcas altas de Lorca, Cartagena y Los Alcázares. En concreto, por abundante acumulación de nieve, 50 efectivos y 20 máquinas quitanieves están actuando en 16 carreteras correspondientes a la comarca del Noroeste, Altiplano y comarcas altas de Lorca.

Entre ellas, cabe destacar los cortes en las carreteras RM-702 (Archivel-El Sabinar) entre Archivel y el límite de la Región, RM-711 (Lorca-Caravaca), RM-730 (Caravaca-Puebla de Don Fadrique) y RM-426 (Yecla-Almansa).

A estas se suman otras dos cortadas por acumulación de agua sobre la calzada: la carretera RM-F26, entre Los Alcázares y Balsicas, y la RM-E33, que comunica El Albujón con La Aljorra. Igualmente los conductores deben circular con prevención por la RM-F20, que une Balsicas con Avileses, por encharcamientos.

Asimismo, las máquinas quitanieves están operando en tres carreteras regionales del Noroeste y Sierra Espuña: RM-502 (Aledo-Totana), RM-714 (Caravaca-Calasparra-Venta del Olivo) y RM-715 (Caravaca-Moratalla-Socovos).

A este dispositivo especial de vialidad desplegado por la Consejería de Fomento e Infraestructuras se incorporan dos quitanieves pertenecientes a la AP-7 (Cartagena-Vera), cedidas por el Ministerio de Fomento.

SUSPENDIDAS LAS CLASES EN OCHO MUNICIPIOS

La Consejería de Educación y Universidades ha establecido para mañana viernes el cierre de colegios e institutos en los municipios de Aledo, Bullas Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Pliego y Yecla. También estarán cerrados los centros de las pedanías altas del municipio de Lorca: Zarzadilla de Totana, Avilés, Coy, La Paca, Zarcilla de Ramos y La Parroquia.

El Gobierno regional comunica a los docentes y al personal de administración y servicios de los centros afectados que nadie destinado en estos lugares, incluido el equipo directivo, tendrá que acudir al centro, salvo que fueran requeridos por las autoridades para atender alguna emergencia.

Con independencia de la suspensión de clases, el profesorado itinerante no efectuará desplazamientos por las rutas señaladas por las autoridades como peligrosas. En caso de no existir rutas alternativas seguras, podrán optar por no asistir a su centro, comunicándolo a primera hora de mañana.

SIN INCIDENCIAS SANITARIAS

La Consejería de Sanidad asegura la coordinación de todos sus dispositivos en las zonas afectadas por el temporal para garantizar la atención sanitaria en todas las Áreas de Salud del Mapa Sanitario Regional. El objetivo es hacer frente de forma satisfactoria a cualquier eventualidad sanitaria que pudiese surgir.

El Servicio Murciano de Salud está prestando atención sanitaria en las nueve áreas de salud del Mapa Sanitario Regional sin ninguna incidencia, ya que todos los centros de cabecera están funcionando con total normalidad, según comunicaba anoche la Comunidad en nota de prensa.

Este plan cuenta con un helicóptero de evacuación y atención a pacientes, que está dotado con equipo médico. Además, a ello hay que añadir que la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias cuenta con tres Vehículos de Intervención Rápida para llegar a zonas de difícil acceso.

La finalidad es velar por garantizar la continuidad asistencial en las zonas afectadas por el temporal y dotar a los profesionales sanitarios de recursos, para llevar a cabo un traslado a otro centro sanitario de la Región si fuese necesario.