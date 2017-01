Bases de participación en el concurso 'Lion'

Etiquetas

'Lion' llegará a los cines en España el próximo viernes. Tras su aclamado paso por Toronto y las cuatro nominaciones a los Globos de Oro ahora se mete en la pelea por mejor película en los Oscar, junto a otras cinco nominaciones. 'Lion' narra la emocionante vida de Saroo Brierley y está basada en el libro “Un largo camino a casa” (Ediciones Península), del que sorteamos diez ejemplares.

BASES DE PARTICIPACIÓN 'Lion'

ORGANIZADORES:DIXIMEDIA DIGITAL, S.L. y EL SEMANAL DIGITAL, S.L. («Organizador»), entidades titulares de www.lainformacion.com y www.esdiario.com («Site»), cuyos datos a efectos identificativos constan en www.lainformacion.com/condiciones-de-uso y www.esdiario.com/aviso_legal.html.

FINALIDAD: Publicitaria y promocional del Organizador y del Site, siendo la participación voluntaria y gratuita.

1.- Requisitos para Participantes.

Las personas que deseen participar («Participante/s») deberán ser PERSONAS FÍSICAS,mayores de edad, residentes en territorio español, con una dirección de correo electrónicoque, en su caso, se publicite para asumir su participación, y con domicilio a efectos deentrega del premio en territorio peninsular español (esto es España excepto IslasBaleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla). Es requisito indispensable para poder participarel cumplir con las condiciones establecidas en las presentes bases.

Todos los datos facilitados por el Participante deberán ser veraces. La identidad de losParticipantes y ganador se acreditará exclusivamente por medio de documentos oficiales.En el supuesto de que el Participante hubiera facilitado datos falsos, su participación noserá tenida en cuenta y quedará excluido de la promoción y de la posibilidad de optar alpremio.

En relación con el acceso a Internet, así como al Site de menores de edad, el Organizadorcomunica que serán los padres y tutores los únicos responsables de controlar y asistir alos menores en la navegación por las páginas de Internet, así como del Site, y habilitarcualesquiera otros mecanismos necesarios que vigilen y, en su caso, impidan el accesopor parte de los menores a las páginas del Organizador, no admitiendo el Organizador oy/o cualesquiera otras entidades relacionadas con esta promoción (en adelante la«Promoción») ninguna reclamación al respecto.

No podrán participar en la Promoción empleados del Organizador, ni cualquier personaque haya participado en modo alguno en la organización de la Promoción.

2.- Forma de Participación. Datos Personales.

Para participar en la Promoción, los Participantes, deberán cumplir los requisitos indicadosen el Apartado 1 anterior, y enviar un email a: concursosdecine@gmail.com; debiendo losparticipantes dejar su comentario al siguiente tema:

¿Qué motivo te llevaría a no rendirte nunca?

Si bien un mismo Participante podrá enviar cuantas participaciones consideren oportunas,solo podrá resultar ganador con uno de ellos.

Los comentarios que dejen los Participantes tendrán que ser argumentados, diferentes yoriginales, y todo ello sin un límite mínimo o máximo de caracteres.

El Organizador se reserva el derecho de descartar aquellas participaciones que no seatengan a lo especificado en las Bases, o bien aquellos comentarios que por su tono oexpresión puedan resultar de mal gusto al público en general, difamatorios, insultos,calumniosos, vejatorios y, en general, que puedan resultar contra las buenas formas ymaneras. Así mismo, se descartarán aquellos comentarios que sean copia de los dejadospor el mismo u otros Participantes.

Los datos personales que faciliten los Participantes podrán ser incluidos en las bases dedatos propiedad del Organizador, para la gestión de la Promoción y lo previsto en laspresentes Bases. Asimismo, aparte de para la gestión de la promoción, DIXIMEDIADIGITAL, S.L. y EL SEMANAL DIGITAL, S.L. usarán los datos de dichas bases de datospara las finalidades previstas en las Políticas de Privacidad incluidas en los Sites,Teniendo los Participantes reconocidos los derechos de acceso, rectificación, cancelacióny oposición al tratamiento, uso y cesión de sus datos mediante comunicación en el modoprevisto en la citada Política de Privacidad, y pudiendo oponerse con posterioridad a losenvíos publicitarios en el modo que en cada comunicación se indicará.

3.- Fechas de comienzo y terminación de la Promoción.

Solo se admitirán los comentarios de los Participantes que sean recibidos durante elperiodo comprendido entre las 10:00 horas del día 25 de enero de 2017 y las 23.59horas del día 1 de febrero de 2017, ambos inclusive. Todas las horas indicadas, horapeninsular española. Cualquier comentario recibido con posterioridad al cierre de laPromoción, no se contemplará como válido. Para la determinación del día y hora derecepción de los comentarios se estará a los servidores del Organizador.

El Organizador se reserva el derecho a cancelar la Promoción en cualquier momento, asícomo a ampliar y/o reducir el plazo de duración antes indicado, si así se consideraconveniente por producirse cambios en las circunstancias en las que se lleva a cabo estaPromoción. De tener lugar el supuesto aquí previsto, el Organizador lo comunicaráoportunamente a través del Site.

Así mismo, en caso de falta de seguimiento o de participación de escasa calidad por partede los participantes, el Organizador podrá suspender la Promoción o declarar el premiodesierto.

4.- Selección del Ganador. Premio.

De entre todos los comentarios recibidos, un jurado integrado por miembros designadospor el Organizador, elegirá diez (diez) comentarios que por su originalidad y argumentacióndeban ser considerados como los ganadores.

El premio para los ganadores consistirá en un ejemplar del libro autobiográfico de SarooBrierley “Un largo camino a Casa” que narra la historia en la que está basada la película.El premio en ningún caso será canjeable en metálico (ni siquiera si el ganador no consumelas entradas), y el Organizador no asume ningún tipo de responsabilidades por lacancelación por parte de la distribuidora de la entrega de los premios.

El premio no incluye ningún tipo de importe en metálico, y los Participantes que resultenganadores no tienen derecho a compensación económica por los gastos (incluidosfiscales) en los que se vean obligados a incurrir. Por tanto, será de cuenta de losParticipantes que resulten ganadores cualquier tipo de gasto derivado de su asistencia alcine (incluido, entre otros, cualquier gasto de desplazamiento). Así mismo, losParticipantes ganadores se harán cargo de cualquier cantidad que por imperativo legalfiscal debieran ingresarse o retenerse por este concepto.

El Organizador enviará al ganador un mensaje por correo electrónico, a la dirección quefigure en su registro como usuario del Site, poniendo en su conocimiento que ha sidoelegido ganador. Este mensaje será enviado por el Organizador entre el día 2 de febrerode 2017 y el 4 de febrero de 2017. Enviado por el Organizador dicho mensaje, el ganador dispondrá de un plazo hasta las 23:59 horas (hora peninsular española) del día 6 defebrero de 2017 para contestar al Organizador si acepta o no el premio. A estos efectos, elganador deberá enviar su respuesta respondiendo al mensaje que previamente les hayaenviado el Organizador. En caso de que el ganador no envíe respuesta alguna en el plazoindicado, la envíe con posterioridad a las 23:59 horas (hora peninsular española) del día 6de febrero de 2017 o conteste que no acepta el premio, ese ganador perderá el derecho alpremio, recayendo éste de forma automática en quien el Organizador haya designadocomo suplente, en su caso, o quedando desierto. A estos efectos, para la determinacióndel día y hora de envío de los mensajes por el Organizador y de recepción por éste de lasrespuestas del ganador, se estará a los servidores del Organizador. Una vez que elGanador haya aceptado el premio conforme a lo aquí indicado, el Organizador se pondránuevamente en contacto con él a los efectos de indicarle el modo y manera de recoger lasentradas para el disfrute del premio.

Los Participantes en esta Promoción y quienes resulten elegidos como ganadores,consienten gratuitamente y sin limitación temporal ni material en la utilización por cualquierpersona o entidad de sus datos personales en cualquier tipo de publicidad, promoción,publicación o cualquier otro medio de la naturaleza que sea, con fines comerciales oinformativos siempre que estos estén relacionados con la Promoción o con contenidos oservicios del Site, del Organizador y de su Grupo empresarial.

A los efectos de la recogida de entradas, los ganadores deberán facilitar su dirección físicadonde recibirán por correo las invitaciones, a cuyo efecto los Participantes ganadoresconsienten que el Organizador facilite su nombre y D.N.I. a estas entidades, segúnproceda.

5.- Otros aspectos.

El Organizador queda exonerado de toda responsabilidad en caso del mal funcionamientodel servicio de Internet que impidan a los Participantes la adecuada participación ycumplimiento de los requisitos de participación de la Promoción, no siendo responsable elOrganizador de los problemas de transmisión o pérdida de e-mails, que no seanimputables al Organizador.

Los Participantes serán responsables de la adecuación a la legalidad del contenido de suscomentarios que envíen para poder participar en la Promoción, así como de la veracidadde los datos de identificación que faciliten, no admitiéndose reclamaciones de terceros portales circunstancias. Los Participantes reconocen y aceptan expresamente que elOrganizador podrá gratuitamente reproducir y difundir sus comentarios, sin limitacióntemporal o territorial alguna, a través del Site, así como a través de cualquier otro soportey/o medio (incluido prensa escrita, libros/guías y similares, así como Internet) titularidad delOrganizador, de otras empresas del mismo grupo empresarial o de otros tercerosrelacionados con esta Promoción.

El Organizador se reserva el derecho de interrumpir en cualquier momento el acceso ocontinuidad de la Promoción, ya sea con carácter temporal o definitivo, por motivos deseguridad, de reestructuración o interrupción de los servicios informáticos, o cualquier otracausa que así lo aconseje o que no sea responsabilidad directa del Organizador, sin quede ello se deriven responsabilidades para el Organizador ni derecho a indemnizaciones alos Participantes.

El Organizador se reserva además el derecho de utilizar el nombre y la imagen de losParticipantes en todo lo relativo a la presente Promoción, por lo que los Participantesconsienten en la utilización, publicación (comunicación o puesta a disposición) yreproducción en todo el mundo y sin limitación, de su imagen y su nombre en cualquiertipo de publicidad, promoción, publicación (incluido Internet), o cualquier otro medio,incluso con fines promocionales o informativos, sin compensación económica de cualquierclase para los Participantes o quien resulte ganador.

El Organizador se reserva el derecho a expulsar justificadamente de la Promoción acualquier Participante que incumpliere las presentes Bases, que llevare a cabo actuaciones fraudulentas o de cualquier otra forma alterare el transcurso normal de laPromoción o eludiere o inutilizare los mecanismos establecidos para procurar la libreconcurrencia en la misma o cuya participación pudiese tacharse de abusiva o fraudulentapor otros motivos. En particular, queda prohibido el registro mediante robots, desarrollostecnológicos o cualesquiera medios que permitan el registro automático de losparticipantes, para cuya investigación el Organizador queda expresamente autorizado aauditar y rastrear los registros empleando los medios oportunos al efecto.En caso de que (i) no hubiera Participantes; (ii) el seguimiento fuera inferior al esperado, o(iii) la calidad de los comentarios no fuera la mínima exigida por el Organizador, lospremios podrían declararse desiertos. Así mismo, esta Promoción podrá cancelarse,incluso una vez empezada, por circunstancias de fuerza mayor, a consideración delOrganizador.Asimismo, si los ganadores no cumplieran los requisitos establecidos en estas Bases, lospremios correspondientes a los mismos podrían declararse desiertos.Para toda cuestión litigiosa que pudiera dimanar de la presente Promoción, tanto elOrganizador como el ganador y Participantes en la misma, hacen expresa renuncia acualquier fuero que pudiera corresponderles, y expresamente se someten a los Juzgadosy Tribunales de la ciudad de Madrid.

EL HECHO DE PARTICIPAR O INTENTAR PARTICIPAR EN LA PROMOCION IMPLICALA ACEPTACION DE LAS REGLAS DE PARTICIPACIÓN. EN CASO DE SITUACIONESNO PREVISTAS, EL ORGANIZADOR DECIDIRA EN CADA MOMENTO.