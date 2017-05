Cospedal a los que piden recortar en Defensa: "Si no hay paz ni seguridad no hay nada"

Etiquetas

María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha querido terminar su intervención en la cadena Cope con un deseo. Ha pedido la palabra a Carlos Herrera y ha pedido no recortar el presupuesto de Defensa.

"Muchos valoran muy bien el papel de nuestras fuerzas armadas, como el de la policía y la guardia civil, y luego a la hora de determinar los presupuestos siempre dicen que si hay que recortar que sea en materia de defensa. Seamos consecuentes. En un país que no tiene seguridad y no está bien defendido da igual que hablemos de los mejores hospitales o los mejores datos del paro. Si no hay paz y no hay seguridad no hay nada", ha dicho.

La secretaria general del Partido Popular tamibén ha manifestado que el PSOE es “mucho más” que su recién nombrado secretario general, Pedro Sánchez, al que emplazó a ponerse de acuerdo con los suyos para explicar "cuál es su hoja de ruta” para España.

Al ser preguntada cuánto temor causa en el seno del Gobierno el retorno de Sánchez a la primera línea política, habida cuenta de la difícil relación que mantuvo con el presidente, Mariano Rajoy, anteriormente.

La elección de Sánchez, dijo, es “un problema de Sánchez y es un problema del PSOE”. “El PSOE es mucho más que su secretario general, igual que todos los partidos son más que la persona que los lideran”, expuso la ‘número dos’ de Rajoy en Génova.

En consecuencia, Cospedal valoró que tendrá que ser “todo” el PSOE el que tenga que “explicar” a partir de este momento “cuál es su hoja de ruta” y cómo es su “idea” de proyecto político, económico y social para el conjunto de España.