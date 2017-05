En directo Festival de Eurovisión: Manel, a pelear por estar entre los 20 primeros

Etiquetas

Todo está preparado en Kiev para que empiece el festival de Eurovisión 2017 en el que todo apunta que el ganador será Italia o Portugal. Manel Navarro con su Do it for your lover peleará por estar entre los 20 primeros. Edurne ya firmó un puesto 21 y el año pasado Barei un 22.

Sobre las diez y cuarto de la noche Manel se subirá al escenario. Cantará en el puesto nº 16. En un último mensaje a los fans les pide sentir el calor desde casa.

Israel empieza por todo lo alto (y con un gallo)

El primero en cantar es el representante de Israel. Imri abre el Festival por todo lo alto con una canción enérgica pero bastante simplona que está bien rematada gracias a su sonido étnico y su gran presencia sobre el escenario. Fuego y sensualidad abren Eurovisión, un concurso al que este israelí ha acudido en dos ocasiones como corista y bailarín. Imri no controla sus primeros tonos y se le escapa algún gallo. Sus juegos con la cámara ponen a bailar al público.

Polonia parece que ficha a Marta Sánchez

Esta canción cumple todas los requisitos que un buen baladón eurovisivo debe tener. Su cantante Kasia Mos es una especie de Marta Sánchez polaca que demuestra su dominio vocal sobre el escenario, algo que quizás le ha salvado de la quema en la primera semifinal.

Bielorrusia: ella canta, el menos... (ya casi se caen)

Canción étnica y bien llevada al escenario, así es la candidatura de Bielorrusia para 2017. La voz masculina, bastante limitada, se ve reforzada por la chica que canta casi toda la canción. Humo, una barca y una gran iluminación convierten esta canción en un momento agradable (y de memes) para el espectador.

Austria, el momento happy del fetival

'Canción happy' cantada por 'chico happy', así es la candidatura de Austria que prueba suerte un año más con una puesta en escena muy cuidada y bien ejecutada por el cantante.

Armenia muy étnica

Sin lugar a dudas una de las mejores, si no la mejor, realizaciones de esta edición. Con una canción repleta de tintes étnicos, Artsvik sabe como encandilar a la cámara y en qué momento. Un año más Armenia da una lección a las demás cadenas públicas que participan en Eurovisión sobre como hacer los deberes a la hora de elaborar una puesta en escena.

Holanda: tres hermanas que cantan como los ángeles (de Charlie)

Estas tres hermanas, que ya representaron a Holanda en Eurojunior 2007, demuestran que saben empastar sus voces a la perfección. Puesta en escena sencilla y canción agradable con una historia muy humana. Ha sido compuesta por el padre y el novio de una de ellas y hace referencia a la enfermedad de su madre.

Moldavia o como animar una boda desde el minuto uno

La fiesta llaga a Kiev con la actuación de SunStroke Project, que ya representaron a su país en el año 2010. Una bizarra actuación en la que sus coristas se convierten en novias y un sonido de saxo que vuelve loco a todo el estadio, puede alcanzar muy buen resultado en esta edición dada la excesiva cantidad de baladas que se presentan.

Hungría sale con un jarrón de atrezzo y rapeando

Música y puesta en escena étnica para Hungría, que cambia de rumbo respecto a sus representaciones de los últimos años. Fuego, danza y un peculiar cantante componen una candidatura especial, pero no del gusto generalizado.

Italia, el favorito (con coro de Parchís)

Una de las grandes favoritas de la noche, y no solo por los Eurofans. Francesco Gabbani pisa el escenario con tanta seguridad que parece no estar compitiendo, y no es para menos. Su canción 'Occidentalis karma' es un rotundo éxito en Italia, siendo el single más vendido de la historia de Italia durante su primera semana de lanzamiento, además de tener acumuladas más de 110 millones de reproducciones en YouTube. Un gorila y un sencillo paso de baile le puede hacerle alcanzar el éxito una vez más esta noche.

Dinamarca, digna de La Voz, a lo Mariah Carey

Sin dudas una de la grandes voces en esta edición. Anja, que ya intentó el pasado año ir a Eurovisión, demuestra sus cualidades como cantante con una canción que suena a otras divas internacionales como Mariah Carey o Celine Dion. Es ya la décima, una posición que puede quedar en el olvido.