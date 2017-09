Los impuestos y el juego online mandan a la vieja quiniela a la Segunda división

Etiquetas

"La tormenta perfecta" ha azotado a la quiniela sin piedad y la apuesta deportiva más popular de nuestro país ve estos minutos del partido desde el banquillo de los suplentes sin que el entrenador, que responde al nombre de LAE (Loterías y Apuestas del Estado), haga nada por recuperar la forma de quien hasta hace no mucho tiempo era su jugador franquicia. En apenas diez años el '1X2' ha visto reducida su recaudación, y con ella los premios que reparte, desde los 567,32 millones de euros del año 2008 hasta los 238,3 de 2016. La jornada del 27 de abril de 2008 la quiniela logró recaudar 18,09 millones. El 10 de septiembre de 2017 apenas llegó a 4,56.

En la España de 2017 sería impensable una película costumbrista como Jenaro, el de los 14 (1974), en la que Alfredo Landa interpretaba al pregonero de un pueblo extremeño, obsesionado con el fútbol, al que le tocaba una millonada de las de entonces en la quiniela. El resultado de la quiniela y sus premios fueron la noticia más destacada de los informativos deportivos, de radio y tv, de los domingos por la noche durante décadas. Ya no. La quiniela ha desaparecido de los medios... Y de la vida de los españoles.

"Está claro que no se puede competir contra el sector de las apuestas deportivas online, que invierte 200 millones en publicidad al año, pero LAE podría gastarse algo en marketing. ¿Alguien sabe que ha comenzado la temporada de quinielas y que esta jornada del 17 de septiembre hay un bote de 3 millones de euros? La quiniela ha desaparecido de los medios de comunicación cuando en cada partido de fútbol que se retransmite por radio o tv hay una docena de anuncios de casas de apuestas". Quién así habla es Eduardo Losilla, presidente de 'Quinielista.es', la principal peña de quinielas de España -una de las pocas que quedan ya-, que puede jugarse al '1X2' unos "60.000 euros a la semana".

"No creo que la quiniela desaparezca", explica Losilla, "pero si no se toman medidas irá languideciendo". "El empuje de las casas de apuestas, el impuesto del 20% para todos los juegos del Estado, la dispersión horaria de los partidos, que en muchas jornadas haya en el boleto más partidos de Segunda que de Primera, que el pleno al 15 sea a goles y no a '1X2', que el ocio haya cambiado en España, que la sociedad ya no sea la misma que antes de la crisis..." Para este experto quinielista hay "multitud de factores, no uno solo", que explican el lento e inexorable declive de la quiniela. El 1 de octubre, por primera vez en la historia, y así será a partir de esa fecha, un partido de la Liga femenina, el Atlético de Madrid-Athletic, entrará en la quiniela. "Ese último invento será, lo es, políticamente correcto, pero comercialmente nefasto. Es una decisión política, que no comercial", sentencia Losilla.

"¿Quiniela? ¿Y eso qué es?"

Un hombre de avanzada edad sella un boleto de la Primitiva en una Administración de Loterías céntrica de Madrid. Reconoce que, "antes, durante muchos años, jugaba todos los domingos a la quiniela, pero ya no me gusta. No se sabe cuando son los partidos, hay muchos encuentros de Segunda división... Y si te toca el pleno al quince te llevas un dinero, pero ya no te arregla la vida".

"Hace unos años -comenta el dueño de la administración- había colas el viernes y el sábado, incluso ya el jueves, para echar la quiniela, ahora cada vez juega menos gente y la mayor parte de quien lo hace es mayor". El taco de boletos de quiniela está casi intacto. No hay nadie que coja uno y lo rellene. Parece que el '1X2' ya no atrae a casi nadie. Y es que a los jóvenes rellenar con un bolígrafo una quiniela les parece, quizás lo sea, algo del siglo pasado.

Unos metros más allá del local de las quinielas, una casa de apuestas deportivas resalta en la pared gris de hormigón del edificio en el que está ubicada con sus carteles chillones y sus luces de neón. Un joven recoge dos boletos de un terminal de apuestas online. Aprovecha la hora de la comida, en la que cierra su negocio, para "jugarme seis, siete o diez euros". Reconoce que le gusta el fútbol. Bueno "el soccer, que ustedes le llaman fútbol".

Ha apostado cinco euros a que el jugador de la Real Sociedad Asier Illarramendi le marca un gol este domingo a su ex equipo, el Real Madrid, y "otros cinco a que los San Francisco 49ers ganan en la segunda jornada de la NFL a los Seattle Seawhawks". Si acierta en su primera apuesta se puede llevar unos 90 euros y en la segunda alrededor de 50. "¿La quiniela? ¿Y eso qué es?", responde con un gesto de sorpresa en su rostro y encogiéndose de hombros. "¡Ah, sí! Lo he visto alguna vez", recuerda cuando se le explica qué es eso del 1X2. "¿Pero a eso solo juegan las personas mayores, no?", sentencia.

Otros avatares del propio fútbol también han afectado a la quiniela. "Hace 20 años ganar fuera de casa era muy complicado para todos los equipos, incluidos los grandes. Ahora sabes que Real Madrid, Barça y Atlético van a ganar el 85% de los partidos que jueguen o el Sevilla casi todos los que juegue en casa... Además que el pleno al 15 sea por goles o de la Liga femenina o haya tantos partidos de Segunda en el boleto le quita referencias al apostante. Es como tirar los dados o poner un número al azar... Y para eso, hago una Primitiva", explica uno de los principales 'quinielistas' de España.

"La quiniela se ha quedado obsoleta"

Pero el ocaso de la quiniela no se debe únicamente a la crisis ni al auge de las apuestas online. Miguel Córdoba, profesor de matemática aplicada de la universidad San Pablo CEU, afirma que la propia naturaleza del '1X2' tiene mucho que ver: "Es un juego que depende de circunstancias no controlables". Por ejemplo, dice, que juegue o no Messi o Cristiano Ronaldo o la climatología puede variar el resultado de un partido. En el fútbol actual, dice, las combinaciones ensayadas para quinielas o los dados del '1X2' que asignaban probabilidades dobles de ganar como local, que como visitante "ya no tienen sentido". Añade Córdoba además que ahora ya existen otras muchas apuestas deportivas, en particular las de fútbol, que se pueden hacer sobre un solo partido, un resultado y otros elementos. "Por lo que la tradicional quiniela se ha quedado simplemente obsoleta", asegura.

Desde 2008, el último año en el que la recaudación superó a la del año anterior, los ingresos que llegan a Loterías y Apuestas del Estado por la quiniela no han hecho más que menguar y han pasado de los 567,32 millones de euros del 2008 a los 238,3 millones de 2016. Mientras, las casas de apuestas deportivas onlineven como en 2012 se jugaron en España 1.540 millones de euros y en 2016 la cifra se había multiplicado por más de 3 hasta llegar a los 4.908 millones.

Precisamente en 2008, en los albores de la crisis económica, el 27 de abril, se produjo la cuarta mayor recaudación de la historia de 70 años del '1x2' con 18,09 millones de euros. Doce años antes, el 10 de marzo de 1996, con 21,72 millones de euros, se produjo la mayor recaudación de la historia en una jornada quinielista. Cifras que vistas desde la perspectiva actual parecen irreales. Y es que el 10 de septiembre de 2017, en un boleto con la 3ª jornada de la Liga Santander y la 4º de la Liga 123, apenas llegaron a las arcas de LAE (Loterías y Apuestas del Estado) 4,56 millones. Una cantidad insignificante si tenemos en cuenta que el organismo ingresó en 2016 por los diversos juegos que regenta la friolera de 8.808 millones de euros.

Según la Memoria Anual de 2015, la última disponible, realizada por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), aquel año el mercado del azar movió 33.396 millones de euros, en torno a un 2,5% del PIB nacional y un 11,5% más que el año anterior. El denominado canal presencial (loterías nacionales y de la ONCE -aquí se incluye la quiniela-, casinos, bingos, salones de juego, etcétera), ingresó más de 25.000 millones de euros, el 73,5% del negocio, mientras quelos ingresos en el juego online ascendieron a más de 8.500 millones de euros, el 26,5% restante.

El número de los jugadores registrados en portales de juego online se duplicó en cuatro años, hasta superar los dos millones en 2015. "Las apuestas deportivas son el principal mercado por actualidad. Está formado especialmente por hombres menores de 35 años, en especial de entre 20 y 25 años, con un estatus sociológico medio y con una formación relevante", explica Germán Gusano, de la Fundación Codere. "La quiniela ya no interesa a los jóvenes. La ven como algo del pasado. Los jóvenes quieren inmediatez y eso se lo da el juego online".