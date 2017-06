PSOE y Podemos pelean por apropiarse de la remontada de Corbyn

La batalla por la izquierda continúa. Cualquier detalle es importante, incluso una felicitación. El partido Laborista británico dirigido por Jeremy Corbyn, aunque perdió las elecciones, obtuvo un resultado por el que se puede sentir reforzado. Rápidamente los partidos de izquierda españoles corrieron a saludar el resultado y felicitar públicamente al candidato laborista.

El primer en hacerlo fue Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE. Lo hizo en Twitter a las 9,18 de la mañana. El socialista felicitó al líder izquierdista por su "gran campaña" y "excelente resultado" en las elecciones británicas y apuntaba que los ciudadanos de ese país "merecen un gobierno que se preocupe de la mayoría" social.

Algunos no son capaces de entender que se felicite a alguien que ha quedado segundo en unos comicios. Sin embargo, la remontada de Corbyn ha sido evidente. Da la sensación de que con una semana más de campaña habría ganado las elecciones. Ha conseguido casi 13 millones de votos, más de tres millones y medio más que los que logró Ed Miliband.

Se trata del segundo mejor resultado de la historia en número de votos de los laboristas, solo superados por los 13,5 millones que logró Blair en 1997. En porcentaje de voto, ha colocado a la socialdemocracia en el 40% de los votos, algo impensable hace unos meses cuando las encuestas le situaban en un paupérrimo 23%. Es el mejor resultado en 16 años.

Sánchez ve ahora mismo en Corbyn un espejo. Y razones no le faltan. Los dos han sido legitimados por las bases ganando dos primarias, el británico dos en un año, el español en tres. Los dos han sido incómodos para la vieja guardia de sus partidos. Tanto el español como el británico tuvieron que hacer frente a una rebelión de los diputados. Y los dos han tenido que sufrir cómo se les acusa de radicalizar al PSOE y a los laboristas, respectivamente.

Durante la campaña de las primarias vimos como los adversarios de Sánchez utilizaron a Corbyn (y a Hamon) para calificar el proyecto del líder del PSOE de radical y de perdedor. Estos adversarios eran partidarios de moderar al PSOE en busca de su sitio de centro izquierda. El PSOE y Sánchez aspiran a renacer como ha hecho Corbyn y el laborismo, y devolver al PSOE a la socialdemocracia alejado de la llamada 'tercera vía' que viaja hacia el centro. Aunque no hay que olvidar que pese a la remontada, Corbyn ha perdido.

El que precisamente quiere evitar esa concentración de voto de la izquierda en un solo partido es Podemos. Por eso los responsables del partido morado corrieron también a felicitar al laborista. Pablo Iglesias lo hacía una hora y media más tarde que Sánchez, a las 10,50, pero en inglés. “Felicidades a Corbyn por un magnífico resultado. Nos tendrás a tu lado para derrotar a la austeridad y la xenofobia”.

Congratulations @jeremycorbyn on a magnificent result. You shall find us by your side to defeat austerity & xenophobia across Europe. pic.twitter.com/JiqsHVFHWm