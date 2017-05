Podemos presenta su moción de censura... con Pablo Iglesias de candidato

Etiquetas

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado la moción de censura anunciada contra el Gobierno de Mariano Rajoy, dos días antes de las primarias del PSOE que se celebran el próximo domingo, y con Pablo Iglesias como candidato alternativo a la Presidencia. Es la primera vez que no es el principal partido de la oposición el que presenta la moción de censura.

Iglesias insinuó que el candidato de la moción podría ser alguien independiente o incluso de otro partido político. Sin embargo el líder de Podemos no deja pasar la oportunidad que supone presentar en el Congreso un programa político alternativo sin límite de tiempo.

La moción la anunciaron conjuntamente el líder de Podemos, Pablo Iglesias; la portavoz del grupo, Irene Montero; los portavoces de En Comú Podem, Xavier Doménech, y de En Marea, Antón Gómez-Reino; y el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.

Irente Montero ha presentado la moción de censura rodeada de los portavoces del parlamento del grupo. "Nuestro país está en una situación de emergencia y que hay esperanza y alternativa. Se puede echar a Mariano Rajoy".

Alberto Garzón, portavoz de Izquierda Unida, ha indicado que la moción de censura "es expresión de la indignación de un país. Vemos que están destruyendo la democracia. El PP utiliza las instituciones para sus propio fines. Están destruyendo la democracia". En su opinión la moción "responde a un momento de excepcionalidad. No podemos pedir dimisiones, necesitamos acciones concretas", ha señalado.

Para Comun Podem, su portavoz Jaume Moya ha indicado que "la precariedad laboral, el crecimiento de las desigualdades, la corrupción y la impunidad", son los motivos por los que han presentado la moción. "La ciudadanía está harta", ha dicho, antes de tachar de autoritario a Rajoy por no permitir que Cataluña decida sobre sus aspiraciones independentistas.

Desde Marea, Antón Gómez-Reino ha subrayado que es "un imperativo ético individual y colectivo para luchar contra la corrupción".

Emergencia democrática

Podemos ya había advertido de que no esperarían a que el PSOE resolviera su liderazgo porque creen que ningún proceso interno de ningún partido puede ser una "excusa" ante la situación de "urgencia" y "emergencia democrática" provocada por los casos de corrupción.

Cuando la moción se debata la moción los socialistas ya tendrán un nuevo secretario general, quien deberá decidir su posición respecto a esta iniciativa que Unidos Podemos pretende promocionar en la calle con una movilización convocada este sábado en la Puerta del Sol de Madrid.

A partir del momento del registro, arrancan los plazos que marca el Reglamento del Congreso para su tramitación.

La Mesa del Congreso deberá comprobar que la moción de censura reúne los requisitos necesarios y que la suscriben una décima parte de los diputados en un escrito motivado, en el que tienen que incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno, que en este caso será Pablo Iglesias, según confirman fuentes de Podemos.

Una vez admitida a trámite, la Mesa informará de su presentación al jefe del Ejecutivo y a los grupos parlamentarios.

Mociones alternativas

El Reglamento prevé que en los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura podrán presentarse mociones alternativas, y se someterá a votación en el momento que fije la Presidencia de la Cámara Baja, que "no podrá ser anterior al transcurso de cinco días" desde el registro de la propuesta.

En Podemos han apurado al máximo los tiempos, aunque aún confían en que su moción de censura pueda debatirse cuanto antes, a finales de mayo o la primera semana de junio; si bien son conscientes de que la fecha del debate depende de la presidenta del Congreso.

No va a prosperar

La formación morada cuenta ya con que la moción de censura no logrará la mayoría absoluta necesaria para salir adelante en el Congreso, ya que los tres candidatos socialistas han expresado su rechazo a esta propuesta.

De momento, sólo Compromís ha dado su apoyo sin condiciones a la moción de censura de Unidos Podemos, mientras que ERC y PDeCAT han vinculado su respaldo a un compromiso con el referéndum en Cataluña aunque sea unilateral, y EH-Bildu con los "derechos políticos de los vascos".

Con el PNV no han llegado a reunirse, ni tampoco con Ciudadanos ni con el PSOE, que rechazaron desde el primer momento la iniciativa.

En cambio, Podemos se centró en una ronda de contactos con representantes de la Sociedad Civil en busca del apoyo de la ciudadanía que no logró entre las fuerzas políticas.

Una estrategia en la que se enmarca también la concentración que han convocado este sábado en Sol con el lema "Hay que echarlos".

Los tres candidatos del PSOE critican el oportunismo

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez, coincidieron este viernes en rechazar la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy y denuncian el oportunismo de Pablo Iglesias.

Patxi López, en una entrevista en Antena 3, aseguró que Podemos usa la moción para darse publicidad y que no se hable de sus miserias internas, por lo que la ve como una “cortina de humo”.

A su juicio, Unidos Podemos ha usado la moción de censura, que es una “cosa muy seria”, de forma “muy alegre” y están jugando con fuego de artificio para tener protagonismo e “interferir” en el proceso interno del PSOE.

Por su parte, Pedro Sánchez señaló, en una entrevista en RNE, que “lo que le gusta” a Pablo Iglesias “es que quien se presenta es él” y recordó que si Podemos hubiera votado su investidura hace un año, no haría falta esta moción.

Sánchez, tras remarcar que es “censurable” el Gobierno que preside Mariano Rajoy, adelantó que, si vuelve a la Secretaría General del PSOE, no van a apoyar la moción de Unidos Podemos, porque “la cuestión es que den los números, no de montar un número”. No obstante, el candidato apuntó que es el PSOE quien lidera la oposición y que, por tanto, no descarta una moción de censura liderara por los socialistas, pero siempre que esté asegurado que saldrá adelante.

Por su parte, Susana Díaz también reaccionó en la misma línea y señaló en una entrevista en la Ser que "en el futuro no se puede descartar nada", aunque agregó que una moción de censura debe tener carácter constructivo y que ahora, según está el arco parlamentario, no dan los números para que salga adelante.