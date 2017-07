Soraya se olvida del diálogo y arremete contra la Generalitat por el referéndum

Etiquetas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto de manifiesto, una vez más, que su apuesta estrella, la llamada operación diálogo, ha descarrilado. El objetivo era evitar el choque de trenes entre la Generalitat y el Gobierno central a través del "consenso". No ha sido posible.

Durante su visita al presidente socialista de Extremadura, Guillermo Fernández Vara para hablar, entre otras cosas, de un aumento de las inversiones en materia ferroviaria, Santamaría se ha mostrado implacable con el referéndum y ha advertido al presidente de la Generalitat: "Más vale que Carles Puigdemont reflexione sobre lo que está haciendo".

"Ese referéndum no se va a celebrar, es un fracaso político de la Generalitat de Cataluña, demuestra que al cerrarse al hablar solo del referéndum ha perdido muchas oportunidades de diálogo, y pongo de ejemplo el no haber acudido a la Conferencia de Presidentes", ha aseverado Sáenz de Santamaría.

Pero lo que la vicepresidenta ha considerado "más importante" es que lo hace "cada vez más de espaldas a lo que es el desarrollo democrático", ya que "no son admisibles" ni las "presiones a los medios de comunicación, ni condicionar la publicidad institucional a que se apoye una determinada línea en relación con el referéndum" o las "amenazas a los funcionarios".

Diabolizar al Estado español

Además, ha remarcado, sobre una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que su Gobierno "no entrará en provocaciones" que "sólo sirven por diabolizar al Estado español". "El Govern català se tendría que preocupar por explicar cómo se hará el referéndum a sus consellers y no fijarse tanto en el Estado", ha opinado.

"El presidente del Gobierno ha sido muy claro, él lo hará todo, en el margen que establece la ley. Nosotros no vamos a entrar en provocaciones de la Generalitat de Cataluña. Creo que es lo que están buscando, el referéndum no se va a celebrar y no diremos una palabra más alta que otra porque la ley y sobre todo la fuerza de la democracia, que es la fuerza de las leyes, no necesita ni sobreactuación ni sobrereacción", ha añadido.

Finalmente, ha asegurado que "Cataluña vive de espaldas al desarrollo democrático pero no nos preocupamos por un referéndum que no tiene ley para convocarse. La ley es contraria a la legalidad internacional, contraria a nuestra Constitución y contraria al Estatuto. Si algún día es capaz de firmarla alguien para presentarla en algún sitio, tiene más motivos de tacha por inconstitucionalidad y por vulneración de la legislación internacional estatutaria casi que artículos. El Gobierno español está tranquilo porque de momento sólo viven de anuncios hechos en teatros", ha remachado.

"Operación diálogo"

En noviembre de 2016, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba por todo lo alto la llamada 'operación diálogo' con Cataluña con el fin de buscar una solución consesuada, pero siempre bajo el más absoluto "respeto a la ley".

La número dos de Rajoy nombró a un nuevo delegado del Gobierno, Enric Milló, le encargó ser sus ojos y sus oídos en la región y abrió un despacho en la propia delegación en Barcelona. Ocho meses después en el Ejecutivo dan por fracasada esta estrategia.