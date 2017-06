En directo huelga de estibadores: calma y gran seguimiento de los paros

Etiquetas

12.40: Los fabricantes de coches piden que se cumplan los servicios mínimos

Anfac, la patronal de los fabricantes de vehículos en España, ha pedido hoy que se respeten los servicios mínimos decretados para la huelga que han convocado este lunes los estibadores en los puertos.

La fuente ha destacado la importancia que para la industria de la automoción tienen los puertos españoles, por los que se embarcan y desembarcan unos 9.000 vehículos al día.

Al respecto, ha recordado que, en 2016, el 84 % de la producción de vehículos en España, unos 2,8 millones de unidades, se exportó por barco.

12.35: Poca actividad en Galicia

Los puertos de A Coruña y Ferrol registran a estas horas poca actividad debido a la huelga del colectivo de estibadores, informan a Efe fuentes de la Autoridad Portuaria.

No obstante, la huelga se está desarrollando con normalidad. En Vigo, como en el resto de puertos españoles, los trabajadores de la estiba, que en esta terminal son 110, han iniciado la huelga a las nueve de la mañana.

Fuentes sindicales han precisado que al tratarse de paros alternos, secunda la huelga todo el colectivo, y consideran que la afección en la actividad del puerto será "mínima"; si acaso, se generarán "pequeños" retrasos en las operaciones de carga y descarga.

12.30: Normalidad en Baleares

Los puertos con tráfico de mercancías de Baleares operan con normalidad hoy, primera de las ocho jornadas de huelga convocadas por los estibadores en defensa de la estabilidad de sus puestos de trabajo.

Fuentes de la Autoridad Portuaria, la Delegación del Gobierno en Baleares y la Sociedad de Estiba han informado de que los servicios mínimos se están cumpliendo durante en los muelles de Palma, Alcúdia, Ibiza, Mahón y Formentera.

12.20: El Gobierno ve la huelga incomprensible

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha considerado hoy como "ciertamente incomprensible" la huelga que mantienen los estibadores.

Ha reconocido que se trata de una huelga que puede dañar "el conjunto de la economía española y el trabajo de tanta y tanta gente" que, por otra parte y según ella, no tiene las garantías y las condiciones laborales de los estibadores.

12.00:Pérdidas de hasta 50 millones diarios.

Los más de 6.000 estibadores que trabajan en los 105 puertos comerciales españoles están llamados desde hoy a paros parciales en las horas impares. La previsión es que la productividad caiga un 50% y se puedan producir pérdidas de hasta 50 millones de euros al día.

11.50: Los sindicatos piden el 100% del empleo

Estos paros, convocados por los sindicatos CETM, UGT, CCOO, CIG y CGT, se producen por la falta de garantía del 100% del empleo por parte de la patronal Anesco tras la aprobación del decreto de regulación de la estiba.

Los paros afectan a uno de los sectores clave de la economía, el que garantiza la carga y descarga de los barcos en los puertos, las instalaciones por las que cada año pasan el 86% de los productos que entran en el país y el 60% de los que salen, en total, mercancías valoradas en unos 350.000 millones.

11.40: Sin incidentes y con normalidad

La huelga convocada este lunes en los puertos españoles por los sindicatos de estibadores se está desarrollando sin incidentes más allá del impacto en la actividad generado por los propios paros.

Así lo explicó un portavoz de Puertos del Estado, quien apuntó que no existe constancia de que se hayan producido incidentes destacados en ninguno de los puertos.

11.30: El Puerto de Algeciras, paralizado.

El Puerto de Algeciras (Cádiz), el mayor del país, tiee su actividad paralizada este lunes por los paros convocados por los estibadores, según indicaron fuentes portuarias, que destacaron que la jornada se desarrolla con relativa normalidad.

Los paros han provocado que las terminales de contenedores del puerto no operen en las horas impares. No obstante, tampoco se ha registrado de momento actividad en las horas pares, ya que no estaba programada la llegada de ningún barco.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, manifestó su confianza en que patronal y sindicatos se sienten de nuevo a dialogar para que "el daño no sea mayor del que ya está hecho".

11.20: Normalidad absoluta en Valencia

El puerto de Valencia, el segundo en volumen de tráfico, registra "normalidad" en la primera de las tres jornadas de huelga de las estiba convocadas para hoy y los días 7 y 9 de junio, después del fracaso de la negociación con la patronal Anesco para alcanzar un acuerdo ante la liberalización del sector.

Según han informado fuentes del puerto de Valencia, la normalidad es "absoluta" y se están cumpliendo los servicios mínimos estipulados, mientras los accesos al recinto portuario están siendo fluidos, ya que los transportistas decidieron no acudir al puerto los días de la huelga.

Así son los servicios mínimos

Los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento protegen las operaciones que afecten a mercancías perecederas, o peligrosas, cuya permanencia en el puerto pueda representar un riesgo grave para personas o instalaciones.

También los servicios que sean necesarios para garantizar el abastecimiento, la atención sanitaria y los suministros especiales y esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla.

Además, contemplan los servicios en el caso de operaciones en buques mixtos, con objeto de no afectar al servicio de pasajeros de línea regular y los servicios que sean necesarios para atender a situaciones de emergencia o siniestros en buques o mercancías.

Ocho jornadas de huelga

Los estibadores han iniciado ocho jornadas de huelga, que se prolongarán hasta el 23 de junio, en defensa de sus puestos de trabajo, tras el fracaso de la negociación con la patronal Anesco para alcanzar un acuerdo en el nuevo escenario laboral que se abre con la liberalización del sector.

Los paros se llevarán a cabo en las horas impares en el día de hoy, y el 7, 9, 19, 21 y 23 de junio, mientras que para el miércoles 14 está prevista una huelga ininterrumpida de 48 horas, desde las 08.00 de la mañana hasta la misma hora del viernes 16.

De esta forma, la temida huelga, cuya sombra, con varias convocatorias y sus posteriores anulaciones, planea sobre los puertos españoles desde el pasado mes de febrero, cuando el Gobierno inició los trámites para aprobar la reforma de la estiba, en cumplimiento de una sentencia europea, se ha hecho realidad.