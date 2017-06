Los estibadores amenazan con "mayor intensidad" en las próximas huelgas

Etiquetas

Los estibadores advierten de una mayor intensidad de la huelga si la patronal ANESCO no se sienta a negociar el 100% de los empleos. El primer paro de los ocho convocados ha sido un éxito para el colectivo, ya que tanto Fomento como Puertos han coincidido en señalar que el seguimiento ha sido absoluto.

Ahora se sienten reforzados y respaldados por una medida que dicen que no les gusta, no solo por los efectos sobre el sueldo que conlleva sino por la pérdida de tráfico que puede suponer para los puertos españoles. Los paros se repetirán en las horas impares de los días 7, 9, 19, 21 y 23 de junio, mientras que para el miércoles 14 está prevista una huelga ininterrumpida de 48 horas, desde las 8 de la mañana hasta la misma hora del viernes 16.

¿A qué se refieren los sindicatos con mayor intensidad? "Cuanto más días de huelga haya, habrá más retraso en la actividad”, señala Miguel Rodríguez, responsable de comunicación de CETM (Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar).

La mayor “intensidad” declarada por Antolín Goya, el líder sindical, no se va a traducir en más horas de paro. La coordinadora aclara que la huelga será exactamente igual mañana miércoles y el viernes. “No se va a ir radicalizando cada día de presión. Serán las mismas doce horas de huelga. No serán ni 14 ni 16". Eso sí, si no consiguen que vuelva la mesa de diálogo no descartan más movilizaciones, incluso en fechas posteriores a las ocho jornadas previstas.

La huelga de la estiba se notará hoy más que ayer, pero menos que mañana. Este el principal as en la manga que tiene la estiba para forzar a la patronal a sentarse a negociar. Rodríguez asegura que los efectos de la huelga se empezarán a notar principalmente en los grandes puertos en los próximos días, aquellos que tienen mucho volumen de tráfico, como Algeciras, Valencia, Barcelona o Las Palmas. “Si hoy se quedan quince barcos sin entrar, mañana serán los quince de hoy y los quince de mañana”, explica.

Desprestigio y pérdidas económicas

La patronal ANESCO, por su parte, no ha querido valorar la primera jornada de huelga de los estibadores. Los empresarios han recordado siempre que las huelgas, tanto las oficiales como las que consideran encubiertas, han producido un daño severo al sector ocasionando “inasumibles pérdidas económicas para las compañías que se encuentran indefensas”.

Recuerdan además el desprestigio que ha conllevado la huelga desde el mes de febrero. Algo en lo que ha incidido el presidente del Puerto de Algeciras, el mayor del país, muy preocupado por el posible desvío de tráfico de los puertos: "Me preocupa enormemente y le debe preocupar a los trabajadores, a las empresas, y también a nuestro Gobierno", ha dicho Manuel Morón.

Maersk Line, la mayor naviera del mundo, desvió el sábado al puerto marroquí de Tánger la escala de uno de sus mayores buques portacontenedores, en lugar de realizarla en Algeciras como estaba previsto. Morón ha dicho que "es normal que estas grandes compañías rehagan sus planes y reubiquen sus barcos cuando ven problemas de inestabilidad en el puerto".

Los estibadores: "Hay servicios mínimos abusivos"

La sensación durante la jornada de huelga es que esta apenas se ha notado, a pesar de un éxito del 100% de seguimiento, en su primera convocatoria, principalmente por dos motivos. Por un lado, para hoy estaba todo previsto y preparado. Muchas empresas, "preparándose para lo que venía", habían empezado a tomar sus soluciones, en cuanto al avituallamiento y a las exportaciones, muchas de ellas las habían adelantado para evitar los efectos de este conflicto.

Por otro lado los servicios mínimos “abusivos”, según los estibadores, les han dejado poco margen de maniobra. Fomento ha fijado unos servicios mínimos de hasta el 100 % durante la huelga convocada por los estibadores en las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, pasajeros, situaciones de emergencia y productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla. Además, se exigirá el porcentaje necesario del servicio para garantizar un rendimiento no inferior al 50 % del promedio del año natural anterior en jornada comparable (horario y tipo de mercancía).

"Lo normal sería sentarse de nuevo en un clima de diálogo abierto a cerrar un acuerdo tendente, tal y como está contemplado en el real decreto ley y el decreto que lo desarrolla, a garantizar mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad de nuestros puertos", ha pedido Fomento a ambas partes.