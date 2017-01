Apuñalada 32 veces por su exnovio, ahora se casará con el hombre que le salvó la vida

Etiquetas

Melissa Dohme, de Florida, tenía 20 años cuando su exnovio la apuñaló más de 30 veces y la dejó al borde de la muerte. Contra todo pronóstico sobrevivió. Aunque pensó que nunca tendría otra relación, encontró el amor en un lugar inesperado.

Melissa cuenta su historia a la BBC. En ella recuerda aquéllos tiempos antes del ataque que pudo acabar con su vida... y que la cambió para siempre. Antes del ataque, Melissa era una estudiantes universitaria que trabajaba a tiempo completo en la recepción de un hospital local. Su sueño era convertirse en enfermera.

Salía con Robert Burton, a quien había conocido en secundaria. Hablábamos todo el tiempo. Era encantador y divertido, parecía un gigante bonachón. En cuanto que empezó a ver universidades, en cambio, su novio cambió. Mentía, explotaba al momento, me menospreciaba. Melissa trató de dejarle, pero él dijo que debía ayudarlo en vez de dejarlo y amenazó con suicidarse.

El maltrato se convirtió en abuso físico. Un día, en octubre de 2011, llegaron los primeros golpes. Melissa escapó, llamó a la policía y lo arrestó. Fue acusado de violencia doméstica y condenado a 10 horas de cárcel. Melissa pensó que su pesadilla había acabado.

Robert solo quería un abrazo y olvidar... pero intentó matarla

Durante los siguientes meses, Melissa vivió en paz. Incluso Robert tenía otra novia. El 24 de enero de 2012, Melissa recibió una llamada a las dos de la mañana. Acababa de ir a la corte por el cargo de violencia doméstica y solo pedía un abrazo. A Melissa la intuición la dijo que la cosa no iba bien, pero no la siguió. Cogió gas pimienta porque algo la decía que corría peligro. No tuvo tiempo de nada.

32 puñaladas sin piedad en cabeza y cuello

El abrazo se convirtió en un asalto, Robert llevaba en su mano una navaja y comenzó a apuñalarla una y otra vez sin mediar palabra. La dejó al borde de la muerte. Melissa, presa del dolor, intentó defenderse. Daba puñetazos, mordía... Su ex novio cogió otro cuchillo más grande. Una joven acababa de ver los hechos y llamó a la policía. Robert quería matarla cuanto antes. La siguió apuñalando hasta 32 veces. Y la dejó tirada en el suelo más muerta que viva.

Melissa fue resucitada varias veces

Melissa solo tenía fuerzas ya para rezar a Dios para que la diera una oportunidad. Estaba perdiendo el conocimiento cuando un policía la apuntó una linterna a la cara. En la ambulancia solo reconocía voces, destellos. El respirador artificial en su cara. Melissa pensó que se acababa todo y más cuando fue trasladada en helicóptero. En medio de múltiples operaciones Melissa supo después que tuvo que ser 'resucitada' en varias ocasiones.

No era para menos, tenía el cráneo, la nariz y la mandíbula rotos. El lado derecho de su cara estaba paralizado por un corte en su nervio facial. Doce transfusiones de sangre obraron el milagro. 19 puñaladas había afectado a su cabeza y su cuello. Cuando recobró la vida, Melissa, cogió un bolígrafo y preguntó por Robert. ¿Arrestado, libre, muerto? Estaba arrestado.

Lloró la primera vez que se vio en el espejo

Melissa lloró la primera vez que se miró al espejo. Rubia, atractiva... con solo 20 años su rostro estaba devastado. Pero se sentía bendecida por estar viva.

Melissa recibió cirugías en Boston para regenerar los nervios y músculos de su cara.Sus cicatrices desaparecieron lentamente. Con el tiempo pudo volver a sonreír. En octubre de 2012 Melissa conoció al equipo de servicios de emergencia que le había salvado la vida.

Robert fue condenado a cadena perpetua

Uno de los bomberos, Cameron, invitó a su madre y a ella a cenar: "Estamos aquí para ayudarte en lo que sea". Melissa pensaba que solo era amable, pero desde entonces no podía dejar de pensar en él. Volvió a verle. Hablaron seis horas seguidas. Y siguieron las citas., las barbacoas, hasta que Cameron acompañó a Melissa a los juzgados a enfrentarse con Robert. La miraba con fiereza. Pero cuando ella le miró fijamente, sin miedo, él agachó la cabeza. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin libertad condicional. Al salir, Melissa sentía que había recuperado mi vida.

Se casará con el bombero que la salvó

Melissa se puso a estudiar entonces Administración y Liderazgo Organizacional en Negocios. Cameron y ella seguían saliendo. Hasta que dos años después Cameron pronunció las palabras en un partido de béisbol: ¿quieres casarte conmigo?" Todas las personas involucradas en el rescate de Melissa irán a su boda con Cameron. Ese día Melissa pidió a Dios una oportunidad para seguir su vida... y la ha tenido.