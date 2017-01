Ahora que se queda en paro, vea cómo se prepara Obama una entrevista de trabajo

Etiquetas

El presidente de los EEUU se ha quedado en el paro, aunque con una buena paga. No obstante tendrá que buscar una ocupación. El mismo hija dicho que le gustaría volver a trabajar con los jóvenes en los barrios de Chicago como cuando era joven. En perspectiva de su futuro, Obama hizo este octubre una ingeniosa incursión en The Late Show de Stephen Colbert donde se preparaba (con todo el humor y el ingenio posible) para una entrevista de trabajo. Ese trago amargo y tenso para muchos en su día a día.

La entrevista empieza sin tapujos y con una realidad. "Usted tiene 55 años, una edad difícil", le comenta Stephen Colbert convertido en gerente de una empresa (con un look muy particular que despierta la sonrisa de Obama). El ex presidente tiene que pasar una primera prueba. Cómo se entrega un currículum. Lo primero, claro es tenerlo preparado hasta el último detalle, trabajado. Obama lo da con soltura, natural, y el 'profesor Colbert' valora que lo haga sin nervios.

El entrevistador destaca uno de los aspectos que más se miran en las entrevistas de trabajo: la progresión. Y hace la pregunta que muchos temen en una entrevista de trabajo: "No veo ninguna progresión en el trabajo en sus últimos ochos años", eso no siempre es bueno ¿lo puede explicar?".

Obama contesta: "Lo cierto es que no hubo muchas posibilidades de ascender en mi último trabajo, la única persona que estaba en un puesto superior era... mi esposa". La siguiente cuestión también es común en todas las entrevistas. ¿Por qué se va del trabajo si me dice que no lo han echado ¿por qué no se puede quedar?

"Me voy porque lo dice la 22 Enmienda de la Constitución", contesta Obama. "Cuando me contesta que es inconstitucional uno piensa que se han robado los suministros...

Colbert no da puntada sin hilo y saca a la palestra uno de los temas que más ha perseguido a Obama a los largo de su andadura como presidente: "Aquí no dice dónde nació usted". ¿En serio? Contesta Obama.

El entrevistador ahora dispara contra el CV. ¿Es este el CV más largo que tiene? Obama mira fijamente y contesta ¿Por qué no seguimos?

Describa en qué oficina le gustaría trabajar, pregunta Colbert. Y Obama saca su ironía a la palestra. Después de ocho años en un Despacho Oval, Obama responde: "Pienso en un oficina cuadrada, al menos que tenga esquinas".

Describa sus logros, contesta Colbert, por qué una empresa debería contratarle. Ahí Obama destaca aunque sea inconscientemente lo que más valora de su presidencia. "Logré acuerdos internacionales que desaceleraron los efectos del cambio climático". También su acuerdo de Irán, "Activé acuerdos para que no tuviera un arma atómica".

Pero ¿Tiene experiencia en Microsoft Excel? contesta Colbert poniendo a Obama con los pies en la Tierra. "Abrí relaciones con Cuba por primera vez en 50 años".Yo diría en una entrevista mejor que eso que tiene usted fluidez en español.

Aquí dice que salvó usted a la industria del automóvil. "Nadie lo cree".¿Tiene usted algún premio o recomendaciones?". "Tengo 30 premios honoríficos y me dieron el Nobel de la paz". ¿Por que´se lo dieron? Y ahí Obama se hace eco también de la polém ica que supuso ese premio al inicio del mandato que pocos entendieron: "Para se honestos, aún no lo sé".

Llega el turno entonces de la honestidad. Es la siguiente pregunta. ¿Cuáles son sus debilidades?, pregunta Colbert, algo típico en cualquier entrevista de trabajo. Obama entonces se parodia a sí mismo y dice que hace demasiadas pausas al hablar.

Llega el test médico y ese guante blanco que no indica nada bueno. Obama da por concluida la entrevista.