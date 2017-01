Más de 80 delfines mueren en las costas de Florida

Más de 80 delfines, conocidos como falsas ballenas asesinas por su parecido a éstas, murieron al quedar atrapados en aguas poco profundas en Florida, este de Estados Unidos, informó el martes el Parque Nacional de Everglades.

Un grupo de 95 delfines, de color negro y pero sin la mancha blanca que poseen las ballenas asesinas, quedó encallado en una playa del Parque Nacional de Everglades, indicó la institución en su cuenta Twitter.

En fotos divulgadas en las redes sociales se veían a decenas de delfines, algunos en grupos de cinco, varados a pocos metros de una playa rodeada por árboles.

Sadly, 81 have already been confirmed dead. Marine mammal rescue operations are underway with our partners. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/xkNUcYa9x5