Gigi Hadid celebra su 22 cumpleaños al lado de su chico Zyan Malik

La modelo Gigi Hadid hoy es un añito más mayor. Ayer la joven cumplía 22 añitos y lo hacía rodeada de muestras de cariño por parte de su familia y su pareja, el cantante Zyan Malik.

La joven pasó ayer su cumpleaños con su chico y lo celebraron por todo lo alto. Pero también pudimos ver como su familia se deshacía en halagos hacía la modelo, y es que la relación entre las mujeres de l familia parece ser muy estrecha.

YOLANDA HADID, FELICITA DE UNA FORMA MUY ESPECIAL A SU HIJA GIGI POR SU 22 CUMPLEAÑOS

"Feliz cumpleaños, mi dulce ángel ... Espero que el amor, la salud y la felicidad que sientas sea cada día más grande y mejor. Estoy tan orgullosa de la persona que eres y estoy muy contenta de seguir este viaje que es la vida contigo todos los días, en lo bueno y en lo malo. Que todos tus sueños se hagan realidad este año que viene y que se llene de alegría y risa". De esta manera, la mamá de la modelo felicitaba a su pequeña.

Y es que en más de una ocasión hemos visto la buena relación que las hermanas Hadid tienen con su madre y parecen estar conectadas a ella y ser realmente muy buenas amigas las tres.

Su hermana también ha querido felicitar de una manera muy especial a su ejemplo a seguir, tal y como ella misma ha definido a la mayor de las Hadid: "¡Feliz cumpleaños a mi mejor amiga!¡Mi modelo a seguir! Mi persona favorita..."

BELLA HADID NOS MUESTRA CÓMO ERA SU INFANCIA CON SU HERMANA A TRAVÉS DE LAS REDES SOCAILES

La hermana pequeña de Gigi quiso felicitarle por Instagram a su hermana y de paso, incluyó tiernas imágenes de las modelos juntas, compartiendo tiernos momentos juntas.

En las imágenes se pueden ver a unas hermanas muy unidas, siempre con una sonrisa en la boca, de oreja a oreja, nada de medias tintas. Compartían juegos, paseos en triciclo, seguro que las dos jóvenes aprendieron a montar juntas en bicicleta.

"Me siento muy afortunada de poder llamarla 'hermana'. No sabía que existieran personas tan generosas, inteligentes, divertidas, llenas de amor, respetuosas y tan guapas, ¡y todo en una única persona!" Así de bien habla la hermana pequeña de Gigi de ella.

LA EMOTIVA Y TIERNA FELICITACIÓN DE BELLA HADID A GIGI

Están tan unidas que hasta ambas están en la misma profesión y han conseguido hacerse un nombre como modelos internacionales reconocidas en todo el mundo. Incluso este han año, la pequeña Hadid se ha convertido en ángel de Victoria's Secret, un desfile muy especial que ha podido compartir con Gigi.

"Me haces reír hasta hacerme pipí e incluso cuando no quiero sonreír, eres la única persona que puede hacerlo... Cada persona que te conoce, inmediatamente siente la increíble energía que irradias. Gracias por ser siempre tú misma, nada más y nada menos. Eres mi otra mitad y no sé qué haría sin ti. Te amo con todo mi corazón". Así terminaba la emotiva declaración de amor a su hermana la modelo Bella Hadid por Instagram.

GIGI HADID CELEBRA SU CUMPLEAÑOS AL LADO DEL CANTANTE ZYAN MALIK

Y como no, en un cumpleaños no puede faltar la tarta de cumpleaños. La modelo soplaba las velas acompañada de su chico, Zyan Malik, con el que mantiene una relación envidiable y no paran de demostrarse el amor que sienten el uno por el otro.

La modelo subió una imagen a sus redes sociales donde aparecía con su chico y una tarta de lo más adorable en tono nude como la blazer que llevaba ayer en su día especial. La modelo estaba radiante y transmitía muchas felicidad. ¡Feliz cumpleaños Gigi!