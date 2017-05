Nuevo ataque contra la Sirenita de Copenhague: aparece pintada de rojo

La Sirenita de Copenhague, la mayor atracción turística de Dinamarca, apareció hoy pintada de rojo en protesta por la caza de ballenas en las Islas Feroe, territorio autónomo del reino danés.

"Dinamarca, defiende a las ballenas de las Islas Feroe" fue el mensaje que el autor o autores dejó escrito con tinta del mismo color frente a la popular estatua de bronce inspirada en el personaje del cuento de Hans Christian Andersen.

Some bullies have painted the little mermaid in #Denmark Red.Shame on them. pic.twitter.com/7us33qsiYf