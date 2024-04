Cómo eliminar el arsénico del arroz y qué marcas españolas no tienen este problema

El arroz ha sido, es y será uno de los principales platos dentro de la gastronomía nacional e internacional. La paella valenciana, el arroz al horno o el arroz negro se han convertido en algunos de los platos más característicos de España gracias a su gran sabor y versatilidad. Sin embargo, la presencia de arsénico en algunos paquetes de arroz es un motivo de preocupación para los consumidores.

El arsénico es considerado un metal con dos formas: orgánica e inorgánica. El arsénico orgánico es aquel que encontramos en formaciones naturales, como en trozos de tierra y rocas, y no representa ningún tipo de riesgo para la salud de las personas. El arsénico inorgánico, por su parte, es aquel derivado de procesos contaminantes, como el uso de pesticidas, y si supone un riesgo para la salud.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 136 muestras de arroz provenientes de supermercados y herbolarios con el fin de saber que cantidad de arsénico inorgánico hay presente en los diferentes paquetes de arroz comercial. El estudio se ha realizado después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) avisara sobre el peligro que supone la presencia de este metal en ciertos productos alimenticios.

De acuerdo a la investigación realizada por la OCU, los productos con mayor presencia de arsénico son el arroz integral y las tortitas. Las bebidas de arroz y los tarritos infantiles analizados no han mostrado ninguna presencia de arsénico. No obstante, algunas papillas de cereales si que han presentado cantidades superiores al valor de referencia para un bebe.

La OCU ha fijado las cantidad de arroz integral y tortitas que puede consumir una persona adulta de 75 kilogramos. Según el organismo, el consumo máximo del arroz integral de forma diaria no debe superar los 171 gramos, mientras que en el caso de las tortitas, se debe reducir su ingesta hasta los 162 gramos. La OCU avisa que no es recomendable alcanzar una ingesta tan alta de estos alimentos, y al hacerlo, estos niveles de referencia no pueden consumirse de manera conjunta, sino que tienen que ser distribuidos a lo largo del día.

El arsénico inorgánico es más propenso a aparecer en productos importados de países de Asia y América, debido a las características del suelo y los métodos de cultivo en la región, y por tener menores controles de calidad. Por el contrario, los arroces cultivados en zonas de Europa y África no presentan cantidades tan grandes de arsénico.

Para mejorar la calidad de los productos que consumimos, la OCU ha presentado tres marcas de arroz de origen español con menos cantidad de arsénico. En primer lugar, la institución recomienda el arroz de Calasparra, un tipo de arroz de producción nacional perfecto para cocinar una paella tradicional. En segundo lugar, la marca La Fallera, con un producto de alta calidad y muy adaptable. En último lugar, la organización propone la marca SOS, también de origen nacional y grandes características culinarias.

Problemas de salud que produce el arsénico y síntomas

El consumo de arsénico puede conllevar distintos tipos de problemas para la salud. Si se produce un envenenamiento agudo por arsénico, la persona desarrollará vómitos, dolor de esófago y abdomen, llegando incluso a perjudicar las enzimas relacionadas con el metabolismo celular y respiratorio.

Los casos más graves se producen cuando se acumula arsénico en el organismo, y aparece una toxicidad crónica. Según la institución, algunos de estos casos presentan alteraciones en la piel, problemas en los riñones, daños en el hígado y sistema digestivo, y diabetes. En casos más extremos, el exceso de arroz con arsénico puede provocar neurotoxicidad, enfermedades cardiovasculares, problemas de desarrollo e incluso la aparición de ciertos tipos de cáncer, cómo puede ser de piel, de vejiga y de pulmón.