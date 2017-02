Así es la idílica pareja de Gisele Bündchen y Tom Brady

Etiquetas

El pasado domingo tuvo lugar la final de la Super Bowl, un acontecimiento que cada año concentra a millones de espectadores en todo el mundo frente a la pantalla de televisión.

Además de Lady Gaga, los protagonistas de este evento deportivo han sido la modelo Gisele Bündchen y Tom Brady. La pareja se fundió en un beso tras el partido que ganó el equipo donde juega Tom, los New England Patriots, un momento para la historia del deporte americano que refleja la emoción del 'milagro' de la Super Bowl 2017.

La pareja se ha convertido con este hecho en uno de los matrimonios más deseados del mundo de la farándula. Pese a que en los últimos años han sido muchos los rumores que apuntaban a supuestas crisis matrimoniales, ahora parece que su vida conyugal atraviesa uno de sus mejores momentos.

En 2009 Tom y Gisele contrajeron matrimonio en una boda secreta, de esa boda nacieron dos niñas de ocho y cinco años. Los medios norteamericanos destacan la naturalidad con la que la pareja se presenta frente a las cámaras, una exposición cariñosa pero comedida que irradia complicidad y transmite una gran unión familiar.

En septiembre de 2016 el jugador de fútbol americano fue sancionado por Deflategate sin jugar cuatro partidos. Ante esta situación, la modelo intentó tranquilizar a los seguidores de los New England Patriots subiendo a su perfil de Instagram una fotografía donde se podía ver a la guapa pareja jugando al fútbol. Un entrenamiento 'casero' que encantó a los internautas.

Don't worry guys. I will keep him ready. #Brady'scamp #IwillwhatIwant 😂😂😂 Não se preocupem. Ele vai estar preparado. Una foto publicada por Gisele Bündchen (@gisele) el 10 de Sep de 2016 a la(s) 10:11 PDT

Los triunfos profesionales de ambos se convierten en motivo de celebración en la casa de los Brady-Bündchen, algo que han confesado en muchas entrevistas.

"He sido demasiado bendecido al encontrar a Gisele. Es una mujer increíble, una gran compañera. Ella hace todo" comentó durante una conferencia. El jugador llegó a decir que su propia suerte se debía a la mano de su esposa. "Me regaló este collar para tener protección, está muy feliz de que lo esté utilizando porque no le gusta que nadie me haga daño. Ella siempre me dice: 'Lanza el balón lo más rápido que puedas'. Así que siempre intento hacerle caso", confesó el jugador.

El nuevo héroe americano y amigo del presidente Trump

Tras convertirse en la estrella deportiva de la Super Bowl, Tom se ha convertido en todo un héroe para millones de norteamericano.

Este encumbramiento de Brady cuenta con el beneplácito del recién estrenado presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Al parecer la afición que ambos tienen por el golf los unió en una relación amistosa que ha sorprendido a muchos.

Trump ha invitado muchas veces a Brady a jugar en uno de sus exclusivos campos de golf, algo que propició que a lo largo de los años se crease su amistad. "Es un buen amigo", ha confesado el jugador e varias ocasiones, añadiendo que Trump suele llamarlo para darle discursos motivacionales antes de los grandes partidos.