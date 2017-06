CALERUEGA Y COVARRUBIAS, PROTAGONISTAS DE LOS CUPONES DE LA ONCE DEL 18 Y 25 DE JUNIO

Etiquetas

Los municipios de Burgos Caleruega y Covarrubias protagonizarán los cupones de la ONCE de los domingos 18 y 25 de junio, respectivamente, de manera que cinco millones y medio de cupones difundirán la belleza y arquitectura de cada uno de estos pueblos.El acto de presentación de los cupones, que ha tenido lugar en la sede de la Diputación de Burgos, contó con la presencia de la diputada provincial Inmaculada Sierra, el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, y los alcaldes de Caruega y Covarrubias, Lidia Arribas y Óscar Izcara, respectivamente, quien recibieron una lámina enmarcada con la imagen del cupón correspondiente a sus respectivos pueblos.Caleruega será la imagen del cupón de la ONCE del 18 de junio, localidad burgalesa que nació entre los años 912 y 940 y donde el visitante puede disfrutar de la iglesia de San Sebastián, de principios del S.XII, y estilo románico; el convento de Santo Domingo de Guzmán y el Torreón de los Guzmán, el edificio se construyó rodeando al Torreón. Éste es una torre rectangular de cuatro plantas, de 17 metros de altura.Por su parte, Covarrubias protagonizará el cupón del 25 de junio, cuyos primeros habitantes se remontan al Paleolítico. De origen medieval, es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura popular castellana. En el siglo X, Covarrubias rehace su vida, y se afincan en este término los sucesores del conde de Lara, aunque fueron los siglos XV y XVI los de gran plenitud para la localidad.A la hora de visitar Covarrubias, el viajero debe de pasar por el Torreón de Fernán González, del siglo X, y considerada mozárabe, así como por la Colegiata de San Cosme y San Damián (siglo XV), en la que se pueden admirar sus tres naves y cuatro capillas, el claustro del siglo XVI, un órgano del XVII (el más antiguo de Castilla que sigue sonando), y altares barrocos del siglo XVIII.La serie de cupones ‘Nuestros pueblos más bonitos’ comenzó el domingo 29 de noviembre de 2015, y está prevista su finalización a lo largo del año 2017, ilustrando los cupones de la ONCE correspondientes a los sorteos de los domingos. Las localidades que la integran son miembros de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, entidad que promociona zonas preferentemente rurales y pequeños municipios.Actualmente existen 44 municipios integrados en esta red: Mojácar, Pampaneira, Lucainena de las Torres, Vejer de la Frontera, Frigiliana y Zuheros, en Andalucía; Valderrobres, Albarracín, Calaceite, Puertomingalvo, Rubielos de Mora, Cantavieja, Aínsa, Anento, Alquézar, Ansó y Sos del Rey Católico, en Aragón; Maderuelo, Medinaceli, Ayllón, Pedraza, Urueña, Frías, La Alberca, Mogarraz, Candelario, Ciudad Rodrigo y Sepúlveda, en Castilla y León; Valverde de los Arroyos, Alcalá de Júcar y Almagro, en Castilla-La Mancha; Santillana del Mar, Bárcena Mayor y Liérganes en Cantabria; Peñíscola, Morella, El Castell de Guadalest y Vilafamés, en la Comunidad Valenciana; Tejeda en Canarias, Lastres y Torazu en Asturias; Trujillo en Extremadura; y Laguardia en el País Vasco.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los productos de la ONCE se comercializan por cerca de los 20.000 agentes vendedores de la ONCE . Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir a través de la web de juegos de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.