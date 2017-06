LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE FARMAINDUSTRIA GANA EL GLOBAL COUNSEL AWARD

Etiquetas

La secretaria general de Farmaindustria y directora de su Departamento Jurídico, Lourdes Fraguas, ha sido galardonada en Nueva York con el premio Global Counsel Award en la categoría de Regulatory Non-Financial Services (sectores regulados no financieros).Fraguas se convirtió en finalista tras ser reconocida en el pasado mes de marzo con el premio al mejor Abogado Europeo in House del Año en Europa, y finalmente ha logrado el galardón mundial tras resultar elegida frente al resto de candidatos, cinco letrados procedentes de entidades de Estados Unidos, Corea del Sur, Canadá y Suiza.Los Global Counsel Awards, que cuentan con una docena de categorías, son concedidos por la International Law Office y Lexology con el apoyo de la Association of Corporate Counsel, una organización jurídica de ámbito global que cuenta con más de 40.000 miembros en 85 países. Cada año se reciben más de 4.500 nominaciones procedentes de todo el mundo.