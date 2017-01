LA XXXV EDICIÓN DEL CROSS INTERNACIONAL DE ITÁLICA, EN EL CUPÓN DE LA ONCE DEL 15 DE ENERO

Etiquetas

LA XXXV edición del Cross Internacional de Itálica, que organiza la Diputación de Sevilla, protagonizará el cupón de la ONCE del domingo 15 de enero, de forma que cinco millones y medio de cupones difundirán esta prueba deportiva en la que van a participar más de 4.000 corredores.El cupón fue presentado este viernes por el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, en un acto en el que han participado también el subdelegado de la ONCE, José Antonio Toledo; la alcaldesa de Santiponce, Carolina Casanova; el delegado de Cultura de la Junta, José Manuel Gilera; el presidente de Unicef Andalucía, José de la Rosa, y tres atletas nacionales e internacionales de anteriores ediciones del Cross.Martínez sostuvo que la proyección del Cross de Itálica a través de la red de ventas de la ONCE, evidencia el compromiso de la Organización con la provincia y refuerza la marca de Sevilla “como bandera de los principios y valores que hay detrás de este Cross Internacional y que son los del esfuerzo y la capacidad, el respeto a la diversidad, la defensa de la igualdad y la integración social”.A su juicio, el Cross de Itálica demuestra además que “no hay más límites en la vida de cada uno que quiera ponerse y que no hay meta infranqueable si se está dispuesto a luchar por ella”.Por su parte, Villalobos se mostró también “muy satisfecho” de la colaboración de su administración con UNICEF “para sacar la sensibilidad del ser humano”. Asimismo, Rosa destacó que “535 millones de niños viven en el mundo viven en países inmersos en conflictos bélicos o desastres naturales”.El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes que integran su red de ventas. A través del Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir además el número que más le guste. También se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE 'www.juegosonce.es' y establecimientos autorizados.