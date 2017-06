El ingeniero Héctor Gómez Díaz, Premio FPdGi Investigación Científica 2017

Etiquetas

El ingeniero de caminos y doctor por la Universidade da Coruña Héctor Gómez Díaz, ha sido galardonado con el Premio Fundación Princesa de Girona (FPdGI) 2017 en la categoría de Investigación Científica, según informa la organización de los premios.

La ceremonia de entrega de los Premios, que se clasifican en las categorías de Artes y Letras, Empresa, Investigación Científica y Social y Entidad Internacional, tendrá lugar el jueves 29 de junio en el Palacio de Congresos de Girona, acto que estará presidido por los Reyes y será clausurado por el Rey, y que tendrá como maestros de ceremonias al actor Antonio Banderas y al bioquímico Carlos López-Otín.

Gómez Díaz ha sido distinguido por su aportación en el desarrollo de modelos matemáticos y algoritmos para la simulación numérica en ingeniería computacional, con aplicaciones para la predicción del crecimiento del cáncer de próstata de forma personalizada.

Héctor ha dedicado gran parte de su carrera a la ingeniería computacional, en particular a su utilización en el campo de la medicina. Un ejemplo de sus logros es el proyecto 'MuSIC', que utiliza ecuaciones muy complejas, con gran cantidad de datos y simulación por ordenador a gran escala, para predecir el crecimiento del cáncer de próstata de forma personalizada.

El proyecto sigue la filosofía de una nueva tendencia en medicina que se conoce como medicina predictiva. Una innovación fundamental de MuSIC es que desarrolla y valida su metodología usando anatomías y datos específicos de cada paciente, una idea no explorada en el campo del cáncer de próstata.

Gómez Días también es profesor invitado del Institute for Computational Engineering and Sciences de Texas (Estados Unidos) y profesor titular de la Universidade da Coruña. Actualmente es associate professor en Purdue University y ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales, entre los que destacan la Starting Grant del European Research Council, el premio Juan C. Simó al mejor investigador joven en mecánica computacional o el premio Agustín de Betancourt al mejor investigador menor de 40 años en cualquier campo de la Ingeniería, y ha sido seleccionado como 'Innovador menor de 35 años' por la MIT Technology Review.