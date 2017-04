MATÍAS PRATS: “EL NACIONAL DE TELEVISIÓN ES EL PREMIO A UNA SUPERVIVENCIA DE CUATRO DÉCADAS EN UN MEDIO EXCEPCIONAL”

Etiquetas

El presentador de Antena 3 Matías Prats agradeció hoy la obtención del Premio Nacional de Televisión, con el que, a su juicio, se ha querido reconocer su “supervivencia" durante cuatro décadas "en un medio excepcional de comunicación pero, a veces, caprichoso e inestable”.“Abracé esta profesión hace ya muchos años, por una firme vocación y llevado seguramente por... una herencia familiar”, afirmó Prats. “Casi desde el primer día, me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que siempre me atrajo y con lo que disfruté: contar las cosas a los demás. Traté de hacerlo con independencia, rigor y honestidad, con la única finalidad de cumplir con mis obligaciones profesionales, sin buscar el reconocimiento, o una valoración especial de los espectadores”. El presentador de Antena 3 Noticias quiso compartir el premio con sus espectadores y compañeros: “Doy las gracias a todos aquellos que me ofrecieron la oportunidad de trabajar y haberme dado continuidad en esta profesión, a los espectadores que tanta paciencia han demostrado tener conmigo y, sobre todo, a mis compañeros de los que tanto he aprendido". En este capítulo, añadió, "no puedo dejar de mencionar al Matías Prats que ‘arriesgó’ su carrera profesional poniéndome su mismo nombre".Concluyó haciendo una advertencia en broma para quienes puedan estar esperando su retirada: "A pesar del premio, que nadie se equivoque, voy a seguir contándoles lo que sucede a nuestro alrededor, que no es poco. Nos vemos en Antena 3".