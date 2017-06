LA APM LLAMA A "RESISTIR INFORMANDO" FRENTE A LAS PRESIONES Y AMENAZAS DEL PERIODISMO

Etiquetas

- El periodista de Servimedia Nino Olmeda proclama "¡Viva la libertad y viva la dignidad de los periodistas!". La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, Victoria Prego, hizo este martes un llamamiento a "resistir informando" como la mejor manera de hacer frente a los problemas que padece la profesión y de derrotar a quienes pretenden presionar, amenazar o coaccionar a los periodistas.Prego lanzó este mensaje durante la entrega de los Premios APM en su 78º edición, que este año reconoce la labor profesional del escritor Juan Cruz, de los periodistas españoles que investigaron los 'Papeles de Panamá', del freelance Aitor Sáez como mejor periodista joven, del periodista de Servimedia Nino Olmeda por su especialización en la información local y del mexicano Javier Valdés a título póstumo, tras ser asesinado hace poco más de un mes por sus informaciones contra el narcotráfico.En su discurso, la presidenta de la APM recordó que "nuestra libertad de información no es sólo un derecho, es un deber que tenemos con los ciudadanos" y aseguró que "resistiendo puede que no convenzamos a quienes nos quieren comprar, pero probablemente los derrotemos a base de resistir". "¡La consigna es resistir y nada más!", proclamó.Prego citó algunas de las adversidades que actualmente padece la profesión en España, como la precariedad, la expulsión del mercado de periodistas magníficos o la incertidumbre laboral e indicó que todo ello es "soluble siempre que mantengamos la posición"."Nos lamentamos del trato malo que reciben multitud de colegas mal considerados, mal pagados y poco respetados. A pesar de este panorama bastante gris, tirando a morado, es impagable si lo comparamos con lo que viven otros colegas", agregó.En este punto, recordó en particular la situación de México, donde hace poco más de un mes fue asesinado el periodista Javier Valdés -también galardonado por la APM- y subrayó que "muchos periodistas en América Latina mueren víctimas de su honradez y su independencia"."En las circunstancias de España, tenemos la obligación de resistir informando y ejerciendo el periodismo y defendiendo nuestra independencia de criterio", añadió.En la ceremonia de los galardones, pilotada por Carlos Alsina, de Onda Cero, el periodista con discapacidad de Servimedia Nino Olmeda reivindicó en su discurso los "bastones" que en la vida le han ayudado a crecer como persona y como profesional, pero fue más allá al defender la "libertad" y la "dignidad" de los periodistas.Olmeda relató que lleva la palabra libertad tatuada en el brazo desde que estuvo preso en el Penal de Córdoba durante la dictadura franquista y reclamó respeto entre los propios periodistas porque "si no nos respetamos a nosotros mismos no nos van a respetar ni nuestras fuentes ni nuestros jefes".Además, criticó los "titulares impresentables que no tienen que ver con la noticia" que a veces se escriben en la prensa digital o en las redes sociales con tal de conseguir un 'clic' o un 'me gusta' y acabó su intervención con un "¡Viva la libertad, viva la dignidad de los periodistas!".Por su parte, el escritor Juan Cruz pidió no tener "vergüenza de este oficio" y defendió que hay que ser periodista "todos los días del año". El joven 'freelance' Aitor Sáez denunció la precariedad laboral de los periodistas por cuenta propia que colaboran con varios medios de comunicación y alabó sobre todo a quienes, como Javier Valdés, han dado su vida porque esos "son los imprescindibles para dar ejemplo a los jóvenes".Griselda Triana, viuda del periodista mexicano Juan Váldez, que fue asesinado, pidió al presidente de su país que "salga de la burbuja en la que vive y deje de espiar a los periodistas" y confío, aunque con pocas esperanzas de que "el crímen de mi esposo no quede impune". Mar Cabra, que habló en nombre de los periodistas premiados que investigaron los 'papeles de Panamá' reivindicó el papel del trabajo en equipo y de la colaboración entre medios y la tecnología para hacer un periodismo de calidad.