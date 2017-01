Un iraquí llama a su hijo 'Trump Jamil Hassan' en homenaje al Presidente de Estados Unidos

Etiquetas

Un joven iraquí de 25 años, residente en el norte del país, en el Kurdistán, se ha declarado fiel seguidor de Donald Trump y no ha encontrado mejor forma de demostrarlo que llamar a su hijo recién nacido como el nuevo presidente de Estados Unidos. Trump Jamil Hassan, así se llama el pequeño.

El 'romance' entre Jamil Hassan y Donald Trump comenzó en medio de la campaña electoral cuando Jamil, iraquí, se quedó 'pegado' a la televisión escuchando al magnate . Jamil no sabía hablar inglés pero eso no le importó. La actitud candente y segura del candidato republicano le bastaba, según informa el diario inglés The Independent.

A Kurdish fighter names his baby Trump Jamil Hassan, a.k.a. “Little Trump.” Dad says they share reddish-orange skin. https://t.co/wUJqMA6PGH 21 de enero de 2017

La noche en que Trump ganó las elecciones, Jamil decidió que si el hijo que esperaba su esposa era un niño le llamaría Trump. Dos semanas después, el 23 de noviembre, su mujer dio a luz a un niño.

El joven de 25 años afirma estar muy orgulloso de su decisión . "Lo que más admiro de Donald Trump es que es un hombre muy seguro de sí mismo y un empresario de éxito, por eso ha llegado a la presidencia", ha afirmado.