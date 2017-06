Más de un millar de personas asiste en Las Rozas (Madrid) a la concentración para homenajear a Ignacio Echeverría

Etiquetas

Más de un millar de personas ha asistido a la concentración convocada por el Ayuntamiento de Las Rozas para homenajear a Ignacio Echeverría, vecino de la localidad que murió en los atentados de Londres al intentar defender a una mujer.

Bajo una gran pancarta con el lema 'Ignacio gracias por tu ejemplo y solidaridad', se ha desarrollado el acto en el que han intervenido el alcalde, José de la Uz, y Guillermo, un amigo muy cercano a Echeverría. Además se han guardado 3 minutos de silencio que han finalizado con un aplauso de casi 5 minutos.

Por su parte amigos del fallecido han levantado monopatines para rendirle un homenaje mientras una decena de músicos interpretaba piezas de música clásica.

En su intervención, el alcalde, emocionado, definió a Ignacio como un "hombre bueno y valiente, ejemplo y orgullo para todos". "Que el comportamiento de nuestro vecino y héroe permanezca en nuestra memoria. Que Las Rozas no le olvide, y viva en el recuerdo de esta ciudad", ha afirmado.

Por su parte, el amigo de Echeverría, también emocionado, ha escrito una carta de despedida en la que ha dicho que él no sería la misma persona si no hubiera conocido a Ignacio. "Era una persona especial, una buena persona. Tenía un alma pura, era como un lago azul, no conocía la maldad ni la mentira, ni el cinismo, ni le hipocresía, ni la falsedad", ha resaltado.

Además, ha dicho que sus acciones le "brotaban del corazón". "Un corazón que no cabía en el pecho y que le dejó de latir esa fatídica noche. Ignacio murió derrochando amor. Intentando salvar a una mujer que estaba siendo apuñalada por tres malnacidos", ha concluido.