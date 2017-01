Los psicópatas y asesinos en serie son más 'tontos' de lo que nos dice Hollywood

Etiquetas

En las películas y programas de televisión, los psicópatas son retratados como "malos" fríos, insensibles y manipuladores, que plantean un desafío particular a la policía debido a su alta inteligencia -piensen en Hannibal Lecter o en el Asesino del Zodiaco-.

Nuestros villanos de ficción favoritos no son tan listos

Pero una nueva investigación no está de acuerdo con esta noción. Basados en un metaanálisis de 187 estudios anteriores, los investigadores han encontrado que los psicópatas tienen realmente un intelecto inferior al promedio, lo que significa que nuestros villanos ficticios favoritos probablemente no serían tan calculadores en el mundo real.

La psicopatía es un trastorno de la personalidad que cae en un espectro, lo que significa que los psicópatas son diagnosticados por psicólogos usando una lista de rasgos. Eso significa que usted podría tener ciertos rasgos psicopáticos, pero sin la combinación correcta, usted no sería considerado clínicamente psicópata.

El estudio de la Universidad de Saint Louis

"A diferencia de la mayoría de los trastornos clínicos, que se caracterizan por un conjunto de síntomas, la psicopatía se describe comúnmente como un grupo de rasgos de personalidad relativamente estable", explica el equipo, dirigido por Brian Boutwell de la Universidad de St. Louis.

"Los rasgos más a menudo asociados con la psicopatía son la insensibilidad, la falta de remordimiento, la falta de empatía, la grandiosidad, la impulsividad, el engaño y la manipulación".

Hannibal Lecter, ¿genio o vicioso caníbal?

Esta falta de dirección moral ha hecho a Hollywood convertirse en psicópatas para sus villanos, haciéndolos extremadamente astutos. Uno de los mejores ejemplos de esto es Hannibal Lecter de El silencio de los corderos, que es un genio, pero también, ya sabes, un caníbal vicioso.

Esta noción de que los psicópatas son todos genios es tan frecuente, los psicólogos mismos lo llaman el "mito de Hannibal Lecter", y Boutwell encontró difícil reconciliar estos "genios malvados" con los hechos.

"Los psicópatas son impulsivos, se enfrentan a la ley y, a menudo, se hacen daño", ha dicho en New Scientist."Eso me llevó a pensar que no son demasiado inteligentes."

187 casos estudiados

Boutwell y su equipo examinaron 187 estudios previamente publicados que abordaron la psicopatía y la inteligencia. Estos estudios no sólo involucraron a los psicópatas encarcelados, sino también a los que tuvieron éxito.

Cuando el metaanálisis estuvo completo, el equipo encontró que los psicópatas obtuvieron una puntuación más baja en las pruebas de inteligencia en comparación con aquellos que no tenían rasgos psicopáticos, lo que significa que la idea popular de que los psicópatas son inherentemente inteligentes es probablemente lo contrario de lo que ocurre en el mundo real .

El mundo visto por un psicópata y el tratamiento para ellos

Boutwell piensa que éstos datos serán útiles para disipar la visión del público de los psicópatas y podrían ayudar a los investigadores a desarrollar mejores tratamientos para la psicopatía en el futuro.

En este momento, el trastorno de la personalidad se considera intratable, lo que significa que los psicópatas no responden a las psicoterapias actuales como otras condiciones. Y la comprensión de cómo el desorden se alinea con el intelecto podría cambiar la forma en que los psicópatas condenados son tratados en la cárcel, y sentenciados, en el futuro.

"Si tienen poca inteligencia, se podría decir que es probable que ofendan de nuevo, o se podría decir que si tienen dificultades cognitivas, una pena de prisión más larga no va a ayudarles", dice Boutwell.