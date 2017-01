LOS SINDICATOS AMENAZAN A CLH CON MOVILIZACIONES SI NO LLEGAN A UN ACUERDO SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO

Etiquetas

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT advirtieron este martes a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) de que el convenio colectivo está en vigor, al contrario de lo que defiende la compañía, y "si no hay solución en breve" al respecto, habrá movilizaciones.En un comunicado, la federación de Industria de CCOO informó de que los tres sindicatos se reunieron la semana pasada con el presidente de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, para explicarle la situación que se ha generado en CLH después de que la empresa no quisiera prolongar la ultractividad.Así, le comunicaron la intención de emprender todas las acciones legales para defender la plena vigencia del convenio colectivo, la libertad sindical vulnerada por la conducta empresarial y las condiciones laborales de los trabajadores.Del mismo modo, el pasado viernes distribuyeron un comunicado entre la plantilla de CLH para manifestar que si persiste la actitud de la empresa se alimentará “la vía de laconfrontación” y "si no se retoma en breve la negociación, habrá convocatorias de paros, movilizaciones y huelgas”.