La Xunta admite que el traslado del 112 se "complicó" por la huelga, pero "no hubo "incidencias" en emergencias

El comité denuncia fallos en la plataforma y alerta de que este miércoles tomaron nota de emergencias media hora "con lápiz y papel"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha admitido que el traslado del 112 a la nueva sede de A Estrada de atención "integrada e integral" a las emergencias (con la ubicación también del 061) se vio "complicado" con la huelga de los trabajadores, pero ha asegurado que no hubo "incidencias" que "pusieran en peligro" la atención a los usuarios.

Ante la preocupación manifestada por la diputada de En Marea Eva Solla y por el socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, el vicepresidente ha pedido que "no les quepa duda" de que, si los técnicos de la Xunta hubiesen dicho que el traslado no se podía hacer, no se habría realizado. A renglón seguido, ha esgrimido que ya se han atendido 17.000 llamadas.

Por ello, ha agradecido la "profesionalidad" de los trabajadores y ha proclamado que "el servicio está funcionando bien y sin poner en riesgo la integridad de la gente que llama". Por otra parte, se ha reafirmado en su defensa del traslado a esta nueva sede, que no ha sido "sorpresivo" y ha invitado a los diputados a visitar el centro para comprobar su funcionamiento.

"A partir de ahora se verán los beneficios de la inversión. Y señora Solla, no es responsable decir, como usted dijo en el Twitter, que se aumentará el tiempo de respuesta. No se puede hacer este tipo de declaraciones alegremente", ha remarcado Rueda.

Al tiempo, ha asegurado que la Xunta "respeta" las reivindicaciones de los trabajadores, pero ha recordado que se trata de un servicio de gestión indirecta. "Nosotros intentamos mediar en varias ocasiones y yo no pierdo la esperanza de llegar a un acuerdo", ha concluido.

"IRRESPONSABLE" ES HACER EL TRASLADO CON HUELGA

Enfrente, Solla y Díaz Villoslada han replicado que "irresponsable" es trasladar el servicio del 112 en medio de una huelga. Además, la diputada de En Marea ha reprochado a Rueda que no le dejase visitar ni la nueva ni la anterior sede del 112 ni reunirse con ella o los trabajadores, a lo que el vicepresidente ha replicado que hizo la petición durante el traslado y la ha invitado a ir ahora.

Solla ha lamentado la actitud "megalómana" de la Xunta con la construcción de este edificio y la "ausencia de voluntad de negociar las condiciones laborales de los trabajadores" ante el cambio de ubicación. Asimismo, ha coincidido Díaz Villoslada en alertar de que la nueva plataforma de respuesta no funciona correctamente.

Miembros del comité de empresa del 112 que seguían la intervención han abandonado el hemiciclo del Parlamento gallego indignados con la intervención del vicepresidente, con algunos gritos desde la tribuna.

La diputada popular Paula Prado ha pedido su palabra tras su salida para advertir de que la nacionalista Ana Pontón había realizado "una grabación" y pidiendo al presidente de la Cámara, Miguel Santalices, que se le trasladase a los servicios jurídicos al ser "ilegal". Santalices ha señalado que no se había dado cuenta y ha zanjado el incidente recordando que los diputados "no pueden grabar ni hacer fotografías".

"MEDIA HORA CON LÁPIZ Y PAPEL

Por su parte, la presidenta del comité de empresa, Isabel Moares, ha manifestado, en declaraciones a los medios al término de la intervención del vicepresidente, que Rueda "salió por la tangente" ya que "no respondió".

"Sabe lo que está pasando, que la plataforma informático no funciona. Hoy nuestros compañeros nos han trasladado que el programa se bloqueó y que estuvieron media hora tomando notas de las emergencias con lápiz y papel. ¡En una central de emergencias! ¿Eso es lo que ven ellos una maravillosa gestión de las emergencias?", ha preguntado la representante del comité.

Moares ha añadido que hay otros organismos "que no quieren ir para allí" porque "no funciona". "Es un caos. Tenían que venir ellos a coger el teléfono, a ver si se dan cuenta de lo que está pasando", ha retado, antes de esgrimir que el edificio es "impresionante".

"Somos cuatro allí en un edificio impresionante, lo que no tiene mucho sentido. Pero tampoco responde a nuestras reivindicaciones; denunciamos que el traslado iba a ser peligroso y temerario como se está comprobando, y también pedimos que se compensase un traslado que será costoso para los trabajadores también en conciliación, pero lo único que hace es esquivar las preguntas y decir mentiras", ha afeado.

Preguntada acerca de si Rueda tampoco aceptó en esta jornada reunirse con los trabajadores, ha replicado que "no" y ha lamentado que, pese a la huelga indefinida, no haya comunicación con la Administración. De hecho, ha denunciado que no hay directrices sobre los pasos a seguir si hay fallos y que "lo que no puede ser es que salgan llorando los trabajadores por no sacar el trabajo adelante".