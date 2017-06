GÜRTEL. MAYOR OREJA NIEGA QUE EL GRUPO DEL PP EUROPEO PAGARA VIAJES A BÁRCENAS

Etiquetas

El exministro del Interior y vicesecretario general del PP Jaime Mayor Oreja es el tercero de los altos responsables del PP en declarar como testigo en el juicio Gürtel. En su declaración de este martes negó que el grupo del Partido Popular Europeo pagara viajes a extesorero del PP Luis Bárcenas y que el partido pudiera recibir fondos desde Bruselas. Como Javier Arenas y Ángel Acebes, ha asegurado que él nunca tuvo competencias ni control sobre las finanzas del Partido Popular y ha depositado esa responsabilidad sobre el que fuera tesorero del partido Álvaro Lapuerta, que quedó excluido de esta causa por demencia sobrevenida.Pese a ello, dijo que Lapuerta “no tenía capacidad de ir por los ministerios" para reclamar o sugerir que se contratara con ciertas empresas. En relación a Bárcenas, el exvicesecretario general aseguró que “nunca me solicitó nada". Mayor Oreja tuvo que responder preguntas sobre el supuesto pago de viajes de Luis Bárcenas a cargo de facturas emitidas al grupo del Partido Popular Europeo, formación de la que fue presidente. "La responsabilidad de los viajes era de los eurodiputados. No había nadie más encargado. Sobre los eventos, los separaría en dos: los que un eurodiputado tenía especial protagonismo; y los eventos organizados por la delegación española. No había un gerente dentro del grupo para la organización de eventos", explicó. El exdirigente del PP aseguró no tener conocimiento de la existencia de una `contabilidad b´ en el PP; "No lo sé, no me consta, lo desconozco", insistió. Sobre su relación con Bárcenas, dijo que "nunca he tenido ningún conflicto con ningún dirigente del PP. Tenía una buena relación normal con el señor Bárcenas. Pero no he tenido ninguna relación especial con él. Tenía una relación que correspondía con cada circunstancia".