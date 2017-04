LOS INGRESOS POR CUOTAS Y APORTACIONES DE CEOE BAJARON UN 1,5% EN 2016

Etiquetas

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) obtuvo en 2016 unos ingresos procedentes de las cuotas y aportaciones de los asociados de 10,24 millones de euros, un 1,5% menos que en 2015, cuando ingresó 10,4 millones.Según consta en las cuentas anuales de la patronal española correspondientes al ejercicio 2016, las cuotas de los asociados les dan derecho a voto, mientras que las aportaciones son voluntarias.Ceoe contaba con un total de 129 empresas asociadas a finales del año pasado, frente a las 118 del inicio, aunque “la aportación media ha disminuido la cuantía por las políticas de contención de gasto que tienen las empresas”, explica la organización.Las cuentas reflejan que la Ceoe salió de pérdidas el año pasado al obtener 66.000 euros de superávit de explotación, frente al déficit de 65.000 euros registrado en 2015, aunque el superávit del ejercicio fue de 2.000 euros.En concreto, los ingresos totales ascendieron a 14,162 millones de euros, un 3% por debajo de la cifra presupuestada para ese año, y los gastos totales fueron de 14,160 millones.El gasto en personal se redujo un 16,2% y se situó en los 6,9 millones de euros, mientras que en 2015 ascendió a 8,2 millones.Asimismo, la Ceoe pagó 33.000 euros por el Impuesto de Sociedades en 2016, la mitad de lo abonado en 2015 (67.000 euros).En cuanto a las retribuciones de sus miembros, la organización recuerda que el presidente no percibe remuneración alguna por su cargo.Sin embargo, la remuneración total en 2016 de los miembros de la Junta y cargos directivos ascendió a 380.000 euros en concepto de sueldos, salarios y servicios profesionales independientes. Esta cifra es un 13% inferior a la del año 2015, en el que estas remuneraciones alcanzaron los 437.000 euros.A esto se añade que en 2016 no se repartió ninguna retribución variable a estos miembros de la organización, pero sí se realizaron aportaciones a sus fondos o planes de pensiones por importe de 2.000 euros, la mitad que en 2015 (4.000 euros).Por último, la Ceoe aclara que no tiene concedidos préstamos o anticipos a los miembros de su Junta ni a los cargos directivos.