El PSOE alerta de la precaria situación de los mayores y pide a Montserrat que explique sus soluciones en el Congreso

El PSOE ha pedido este viernes en el Congreso de los Diputados la comparecencia de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, para que explique qué medidas va a tomar el Gobierno para combatir el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años.

"Tenemos que proteger a nuestros mayores, porque en muchos casos se han convertido en el único sostén de sus familias. En muchas ocasiones, la pensión es el único ingreso que entra en un hogar", ha declarado el secretario general de los socialistas en la Cámara Baja, Miguel Ángel Heredia.

El diputado ha señalado que los mayores son, junto a los jóvenes, los más afectados por las políticas de recortes impulsadas por el Gobierno del PP debido, entre otras medidas, a la "imposición del copago farmacéutico" o las subidas leves de las pensiones, mientras "el precio del gas y de la luz se ha ido incrementando".

PIDEN MÁS RECURSOS

"Las condiciones de vida de nuestros mayores han ido a peor y a muchos les cuesta llegar a fin de mes", ha criticado Heredia, quien, además de la comparecencia, ha registrado una serie de preguntas al Gobierno sobre la situación de los mayores.

Para el socialista, "en el ámbito de las políticas sociales, el currículum de este Gobierno está vacío" ya que, a su juicio, "no ha hecho nada por los jóvenes, no ha hecho nada por las mujeres y no ha hecho nada por los mayores". "Queremos que la ministra explique si ahora que, según ellos, se ha acabado la crisis van a tener tiempo y recursos para dedicarlos a quienes más lo necesitan", ha insistido.