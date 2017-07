LOS SINDICATOS CRITICAN LA FÓRMULA DE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Etiquetas

-A la luz de los datos de la Airef, que apuntan que las pensiones subirán el mínimo del 0,25% hasta 2022. Los sindicatos CCOO y UGT aseguraron este jueves que los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) demuestran que las pensiones no van a poder subir más del 0,25% hasta 2022 y que la actual fórmula de revalorización no es útil para que las pensiones suban, por lo que mostraron su rechazo a la misma.Así lo señalaron el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo; y la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, en declaraciones a los periodistas tras participar en la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva, en la estuvieron representantes de la patronal CEOE y el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos.Bravo y Barrera se refirieron así a los datos que publicó hoy la Airef y que señalan que en ausencia de medidas adicionales y con la actual fórmula para revalorizar las pensiones, estas se actualizarán un 0,25% hasta 2022, y si no existiera el mínimo, se reducirían cerca del 3%.En este sentido, el representante de CCOO incidió en que la Autoridad Fiscal “hace de notario” con su análisis, pero “plantear que la fórmula es algo que se ajusta bien a la necesidad de revalorizar las pensiones y concluir con ello que debería ser peor, es una forma de decirnos que el placer es la ausencia del dolor”.Bravo prosiguió asegurando que “el hecho de que la Airef diga esto, lo que hace es constatar cuál es el resultado de una fórmula que puede servir para determinar qué necesita el sistema en materia de ingresos pero nunca para revalorizar las pensiones”. En esta misma línea se expresó la representante de UGT, quien agregó que “lo que viene a decir es que el déficit en la Seguridad Social se mantendrá cinco años más, como mínimo, y que en todo ese tiempo, es imposible que las pensiones se revaloricen porque la ley dice que mientras haya déficit se seguirán revalorizando al 0,25%”.REUNIÓN SOBRE EL FONDO DE RESERVACCOO y UGT acudieron hoy a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva en la que el Gobierno les explicó la disposición que ya anunció, así como la parte del crédito del Estado que tomará para el pago de las pensiones de julio y la paga extraordinaria de verano.Ambas organizaciones rechazaron que se haga uso del crédito.CCOO planteó que en 2018, “todos los préstamos que la Seguridad Social tiene recibidos del Estado deben desaparecer” y en su lugar, se hagan aportaciones financiadas con deuda pública.Por su parte, UGT reiteró que “el Gobierno no aporta soluciones ni a través del diálogo social ni del Pacto de Toledo, que sufre una situación de bloqueo y parálisis que es inaudita”, por lo que “la única medida que nos queda es la movilización”, según Barrera.Por ello, la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP) de UGT iniciará el 30 de septiembre las marchas de jubilados que se habían aplazado, y se extenderán hasta el 9 de septiembre, un acto reivindicativo que contarán con el apoyo de CCOO, entre otras organizaciones.