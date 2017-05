UGT-A y PSOE-A critican "el maltrato" de los PGE en Andalucía y piden más inversión para infraestructuras

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, y la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, han criticado este martes "el maltrato" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la comunidad andaluza y han reclamado una mayor inversión para infraestructuras como el Corredor Mediterráneo y la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

Así lo han señalado en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión en la sede del sindicato. En concreto, Cornejo ha llamado la atención sobre la importancia de los PGE, que "determinan las políticas que se van a llevar a cabo durante todo el año", por lo que ha instado que sea "el asunto primordial en el debate político en este momento".

En este sentido, ha señalado que los PGE "vuelven a dar la espalda a las familias, a los trabajadores, a los servicios públicos y vuelven a machacar, despreciar y a castigar a Andalucía". "Cualquier ciudadano, viva donde viva, recibe más que un andaluz", ha criticado.

De esta manera, ha advertido de que el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad de los presupuestos porque "no son ni lo que necesita España ni Andalucía". "Ya está bien del maltrato a Andalucía; son posibles otros presupuestos", ha subrayado.

Además, ha criticado la actitud del presidente del PP-A, Juanma Moreno, que, a su juicio, "lleva demasiado tiempo callado y no peleando". "Los portavoces del PP en otros territorios solicitan al Gobierno que le dé más inversiones, pero aún no he escuchado a Moreno Bonilla levantar la voz exigiendo que se dé a Andalucía lo que se merece", ha señalado.

Asimismo, ha pedido que se unan "todos" para "tumbar" la reforma laboral "injusta". "Dediquémonos a lo importante y no a hacer puesta en escena".

En este sentido, ha pedido a los partidos que "se dejen de jugar con los sentimientos de la gente" y sean "útiles, peleando por el trabajo, la protección, los servicios públicos y la igualdad de oportunidades". Así lo ha señalado tras criticar que, en el Día Internacional de los Trabajadores, "algunos intentaban que el foco fuera su idea y su puesta en escena".

"EL PP PIERDE UNA OPORTUNIDAD"

Por su parte, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha reprochado que el PP haya "perdido la oportunidad de subirse al vagón de la recuperación social" y ha llamado la atención sobre la bajada del poder adquisitivo de los trabajadores y los pensionistas al subir el IPC pero no los salarios ni las pensiones en correlación a los precios, junto a la bajada de las políticas de igualdad.

De esta manera, se ha mostrado "decepcionada" con el efecto de los PGE en Andalucía y ha reclamado mayores inversiones en infraestructuras, como son el corredor mediterráneo y la conexión Algeciras-Bobadilla. "Es necesario para aumentar las comunicaciones entre los puertos y el norte de España y Europa", ha señalado.

Así, también ha criticado la bajada del cinco por ciento, en cifras globales, de las partidas de empleo y ha insistido en la necesidad de contar con un plan de choque para Andalucía. "Si tenemos una tasa de paro tan importante, ¿por qué el Gobierno central le da la espalda a Andalucía?".

Castilla también ha criticado la "presunta ilegalidad de una ley orgánica como es el Estatuto de Andalucía" al no recibir la comunidad partidas de los PGE en proporción a su población, al mismo tiempo que ha reclamado una nueva ley de financiación autonómica.

Por último, la secretaria general de UGT-A ha pedido al Gobierno central que "reflexionen y atiendan a las peticiones" para que "Andalucía no vuelva a verse castigada".