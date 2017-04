CANAL. EL SUP MUESTRA SU APOYO AL JUEZ Y A LA GUARDIA CIVIL POR LA OPERACIÓN DE ESTE MIÉRCOLES

Etiquetas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que denunció en su momento Ignacio González por el 'caso Ático', mostró hoy su apoyo a la Guardia Civil y al juez Eloy Velasco tras la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid por presunta corrupción en el Canal de Isabeld II.Así se pronunció hoy, en declaraciones a Servimedia, el portavoz del SUP, Ramón Cosío, quien mostró el “respeto y el apoyo” de su sindicato a la operación que ha llevado a la detención de González por desvíos de fondos durante su gestión del Canal desde 2010 a 2012.El SUP denunció en 2015 al expresidente de la Comunidad de Madrid ante la sospecha de que el ático que posee en Marbella le había sido regalado a cambio de decisiones que tomó desde el Gobierno regional. En este sentido, Cosío explicó que González “sí que es la misma persona” a la que denunciaron en 2015, pero sostuvo que su colectivo no tiene “nada que decir con respecto a esta intervención”.Por último, el portavoz del SUP indicó que se retiraron como acusación del ‘caso Ático’ porque el sindicato “no pintaba nada” en el sumario una vez que comenzó la investigación judicial.