CCOO SE CENTRARÁ TRAS SU CONGRESO EN RECUPERAR AFILIADOS Y DAR “MAYOR PRESENCIA” A LA POLÍTICA SALARIAL Y UN “CARÁCTER OFENSIVO” A LAS MOVILIZACIONES

- Descarta la unión orgánica con UGT y en su lugar, reforzará la “unidad de acción”. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, explicó este lunes que entre las líneas estratégicas que abordará el sindicato tras su Congreso Confederal a finales de junio se encuentran recuperar los niveles de afiliación previos a la crisis, dar una “mayor presencia en el sindicato y fortaleza” a la política salarial y que las movilizaciones pasen a tener un “carácter ofensivo”.Así lo indicó Toxo en la rueda de prensa para presentar la estrategia sindical de cara al 11º Congreso Confederal, en la que estuvo acompañado del secretario de Organización y Comunicación Confederal, Fernando Lezcano.El Congreso, que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio, y 1 de julio, se celebrará en el hotel Auditorium de Madrid, bajo el lema ‘CCOO ¡se mueve!’.El responsable del sindicato señaló que se trata de llevar a cabo un “cambio” en los instrumentos a disposición de los trabajadores, y una “renovación” de las políticas y estructuras sindicales, con dirigentes que marcarán una caída en la media de edad entre 4 y 5 años.La afiliación va a ser el primer objetivo, según Toxo, ya que ha habido una “erosión” con la pérdida de unos 250.000 afiliados desde 2012 a causa del descenso en los niveles de protección por desempleo como consecuencia de la crisis.En estos momentos, indicó que se aprecia un “inicio de recuperación de la afiliación, que se sostiene ya por más de seis meses y que apunta al restablecimiento en un espacio corto de tiempo de los niveles afiliativos de partida”. Lezcano concretó que al cierre de 2016 había 909.600 afiliados, registrando un saldo positivo, con algo más de 700 nuevos afiliados respecto a 2015.Entre las medidas en esta materia que el sindicato quiere llevar a cabo tras el 11º Congreso se encuentra la creación de la figura ‘Jóvenes CCOO’ con el objetivo de vincular al sindicato a los jóvenes que trabajan como a los que se encuentran en una situación pre-laboral, la creación de un centro estratégico afiliativo y electoral en el ámbito sectorial y territorial, un plan de constitución de secciones sindicales en las empresas donde haya más de 20 afiliados o impulsar la figura del “sindicalista de referencia” Por otra parte, Toxo señaló que en la nueva etapa que se inicie se pretende establecer una cooperación “más fuerte” entre las estructuras territoriales y federales y limitar los mandatos a todos los órganos de dirección de las federaciones a 12 años.Del mismo modo, se incidirá en una “fuerte inversión en formación sindical” y que unas 200 personas jóvenes pasen por ciclos formativos anualmente, con el objetivo de propiciar una “renovación sólida de las estructuras de la organización”, hacer públicos la información financiera y el estado de cuentas de todas las organizaciones del sindicatos, y quienes integren las comisiones ejecutivas y personal al servicio de las mismas deberán publicar sus retribuciones.Otro de los objetivos es que el sindicato se feminice y en este sentido Toxo apuntó que tras este proceso congresual habrá tres secretarias generales repartidas en Extremadura, Andalucía y Euskadi, y aunque reconoció que una mayor presencia femenina es una “asignatura pendiente”, consideró que “el sindicato, o se feminiza o tendrá muy graves problemas en el futuro”.NO HABRÁ UNIDAD ORGÁNICA CON UGTPor otra parte, el secretario general de CCOO destacó que otra aspiración es la “regeneración democrática”, “constitucionalizar” los derechos laborales básicos, “reforzar las alianzas con otros sectores de la sociedad” y “reforzar la unidad de acción sindical con UGT”.En este sentido, dejó claro que “CCOO no va a poner en marcha ningún proceso para la unidad orgánica de los sindicatos en España, va a seguir apostando por el reforzamiento de la unidad sindical, que nos parece que es la mejor manera de operar”.Además, Toxo, que ya no optará a la reelección como secretario general tras 8 años al frente, fue preguntado por la posibilidad de otras candidaturas alternativas a la de Unai Sordo, y aseguró que “no he visto nadie que haya propuesto o haya, incluso, verbalizado la posibilidad de proponer otra candidatura distinta a la de Unai”.Al que hasta ahora ha sido secretario general de CCOO en Euskadi “le hemos habilitado un espacio aquí”, en Madrid, para preparar lo relativo al Congreso, señaló Toxo.