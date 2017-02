PP, PSOE Y EL PADRE DE LEOPOLDO LÓPEZ ESTARÁN EN LA CLAUSURA DE LA ASAMBLEA DE CS

Etiquetas

Representantes del PP y del PSOE, así como de diversas asociaciones, y el padre del opositor venezolano Leopoldo López estarán entre los invitados que acudirán este domingo a la clausura de la Asamblea General de Ciudadanos. Entre los invitados confirmados este sábado por la dirección de Ciudadanos está el ex primer ministro belga y líder de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (Alde) en el Parlamento Europeo, Guy Verhofstadt. Además, acudirán los vicesecretarios del PP Fernando Martínez Maíllo y Pablo Casado, y en representación del PSOE estará el diputado y miembro de la Comisión Gestora Ricardo Cortés. Asimismo, han confirmado su presencia representantes de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos, de los sindicatos UGT, CCOO y USO, organizaciones sectoriales como Asaja y Cepesca, la Asociación Española de Start-Ups y otras sociales como la ONCE, Cece o Avite. Desde Ciudadanos avanzaron también la asistencia del padre del opositor venezolano Leopoldo López, el ex preso político Gabo San Miguel, miembros de la disidencia cubana y opositores al régimen de Obiang en Guinea Ecuatorial.