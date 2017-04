El CAC Málaga acoge este sábado un evento para acercar la innovación social y las conclusiones del NESI Forum

Etiquetas

El foro de nueva economía acoge una conferencia de Tessa Wenink, cofundadora del primer teléfono ético y sostenible

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (CAC Málaga) organiza este sábado, junto a Mercado del 13, un evento sostenible y abierto a la ciudad para acercar proyectos y propuestas de innovación social, así como las conclusiones del Foro Global NESI por medio de personas y empresas socialmente responsables.

Esta actividad, que tendrá lugar de 11.00 a 19.30 horas y con entrada gratuita, se iniciará con la apertura de un mercado en el exterior del centro que podrá ser visitado durante todo el día. En él, se incluirán espacios de exposición de servicios, talleres y zonas de descanso y 'networking'.

Entre las 11.00 y 12.00 horas, en el salón de actos, se proyectará el documental 'Raras pero no invisibles' de Sombra Doble. El proyecto se ha convertido en una plataforma de referencia nacional sobre enfermedades minoritarias, inclusión social e investigación en biomedicina.

Después, entre las 11.15 y 12.00 horas, tendrá lugar '1, 2, 3...¡probando!', un taller inclusivo intergeneracional para fomentar la empatía a través de la improvisación de Asociación Líbero. Asimismo, de 12.00 a 14.00 horas, bajo el nombre 'Construyendo nuestro barrio', buscará crear redes intergeneracionales por medio de juegos y el reciclaje creativo de El Ganchillo Social.

'Acroyoga inclusivo', una fusión del yoga, la acrobacia y el masaje tailandés, tendrá lugar de 11.15 a 12.30 horas en el exterior del CAC Málaga. Se trata de un taller para niños, mayores y con necesidades especiales, que incluye una exhibición por Acrology. Además, de 11.30 a 14.30 horas, se desarrollará 'Poema Gigante', un proyecto desarrollado por Poetopía que se ha llevado a cabo utilizando 46 idiomas en 62 ciudades de 25 países. En él, se invita a plasmar los versos de los asistentes a lo largo de los 100 metros de poema que se escribirá de forma simultánea y colectiva.

De 11.30 a 14.30 horas, el taller intergeneracional e inclusivo de Urban Sketchers Málaga 'Cadáver exquisito hexagonal', reúne en el exterior del centro de arte a personas aficionadas al dibujo de los cinco continentes. De 12.30 a 13.20 horas, también en el exterior, mesa tendrá lugar la mesa 'Dónde está la vuelta de tuerca', un diálogo sobre las conclusiones de NESI Fórum.

En el salón de actos del CAC, de 12.10 a 13.00 horas, se proyectará 'Do we Change it?', un documental de Zimoneda Producciones que muestra una nueva forma de entender la moda y la industria textil. Tras la proyección, de 13.30 a 14.15 horas, la charla 'Moda con impacto positivo' ayudará a comprender los criterios básicos de lo que significa la moda sostenible y descubrir iniciativas de Gema Gómez. Después, de 14.30 a 14.45 horas se proyectará 'No Jungle', documental del asentamiento de Calais (Francia), un campamento que está desmantelado donde su directora, Carmen Menéndez, pasó 20 días con los refugiados sirios.

En horario de tarde, de 16.30 a 17.00 horas, tendrá lugar la presentación 'Enfermedades olvidadas' y la proyección del documental 'El medicamento, derecho secuestrado' de Víctor M. González de Farmamundi, una ONG de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y de emergencia que nace para asegurar que la salud sea un derecho universal.

A las 17.00 horas, en el salón de actos, tendrá lugar la proyección 'América latina en movimiento: una economía al servicio de la Sociedad'. El filme, de América Soy, hace un recorrido por América Latina para conocer a las personas que rompen con el paradigma económico tradicional para mejorar las condiciones de vida de millones de personas. Alejandro Medina y Jacobo Castellanos recorren diferentes rincones del continente latinoamericano para estudiar la economía solidaria.

FAIRPHONE, PRIMER TELÉFONO ÉTICO Y SOSTENIBLE

Por otro lado,se ha presentado el 'Fairphone', el primer teléfono móvil "libre de conflictos", modular, ético y que lucha contra la obsolescencia programada. Así lo ha explicado Tessa Wernink, cofundadora de la empresa que desarrolla este dispositivo "ético, justo y solidario", durante su conferencia en el foro de Nueva Economía e Innovación Social (NESI).

En su intervención, Wernink ha comentado que el 'Fairphone' comenzó siendo "una campaña par concienciar y alertar a la población de los conflictos minerales en la República del Congo en 2013. Ha terminado por convertirse en "una compañía que pretende generar debate sobre el origen de los productos que consumimos y la forma de fabricarlos", ha apuntado.

Alargar la vida útil de los dispositivos, el uso de materiales justos, buenas condiciones de trabajo y la reutilización de materiales son los principales objetivos de la compañía, que ya ha vendido más de 125.000 unidades desde su lanzamiento. "Somos un símbolo del tipo de economía que sí podemos tener", ha señalado.

Este dispositivo móvil "diseñado para durar" y respetuoso con el medio ambiente ha sido fabricado de forma modular, lo que permite que cualquier pieza pueda ser "reemplazada por uno mismo" sin necesidad de cambiar o deshacerse del teléfono. "Menos del 40 por ciento de las piezas de los dispositivos pueden ser reciclados, por ello apostamos por los módulos como respuesta para reducir el impacto medioambiental", ha sentenciado Wernink.

Por último, desde 'Fairphone' han animado a los asistentes a trabajar "para conseguir cambiar el mundo desde diferentes ámbitos para que los valores y el comercio justo estén presentes". "Todo viaje empieza con un solo paso, y en cuanto hagáis ese paso, las personas que os rodeen os pueden impulsar hacia delante", ha concluido.