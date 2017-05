MÁS DE 37 MILLONES DE RESTOS DE PLÁSTICO PUEBLAN UNA ISLA REMOTA DEL PACÍFICO

Etiquetas

Las playas de la isla Henderson, una de las más remotas del mundo y situada en la Polinesia (al sur del Pacífico), están contaminadas con la mayor densidad de desechos documentados en cualquier parte del planeta, ya que está repleta con 37,7 millones de pedazos de plástico.Así lo afima una investigación de un equipo internacional publicada en la revista científica ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, que señala que la isla Henderson forma parte del territorio británico de ultramar de las islas Pitcairn, está deshabitada y ubicada a más de 5.000 kilómetros del centro de población más cercano.La isla Henderson es tan remota que sólo se visita cada cinco a 10 años con fines de investigación, pero su ubicación cerca del centro del giro del Pacífico sur, que es una corriente oceánica, la convierte en un punto focal para los desechos transportados desde Sudamérica o procedentes de barcos de pesca.Durante una reciente expedición científica a la isla liderada por la organización ecologista británica Royal Society for the Protection of Birds (RSPB, por sus siglas en inglés), Jennifer Lavers, del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos, perteneciente a la Universidad de Tasmania (Australia), encontró playas llenas de hasta 671 trozos de plástico por metro cuadrado, la densidad más alta jamás registrada."Lo que ha sucedido en la isla Henderson demuestra que no hay escape de la contaminación plástica incluso en las partes más distantes de nuestros océanos", apunta Lavers, quien añade: "Lejos de ser la impoluta ‘isla desierta’ que la gente podría imaginar de un lugar tan remoto, la isla Henderson es un ejemplo chocante pero típico de cómo los desechos plásticos están afectando al medio ambiente a escala mundial”.MÁS DE 17 TONELADASLavers subraya que, según un muestreo realizado en cinco lugares, se han depositado más de 17 toneladas de desechos plásticos en la isla, con más de 3.570 nuevos objetos de basura plástica que son arrastradas cada día en una sola de sus playas."Es probable que nuestros datos subestimen realmente la cantidad verdadera de desechos en la isla Henderson, ya que sólo pudimos tomar muestras de piezas de más de dos milímetros hasta una profundidad de 10 centímetros y no pudimos hacerlo a lo largo de acantilados y costas rocosas", añade.Esta investigadora apunta que la mayoría de los más de 300 millones de toneladas de plástico producidas cada año en todo el mundo no se recicla, lo cual tiene un impacto a largo plazo en el océano porque son restos duraderos con un impacto a largo plazo."Los desechos plásticos son un riesgo de enredo y de ingestión para muchas especies, crean una barrera física en las playas para animales como las tortugas marinas y reducen la diversidad de invertebrados de la costa”, señala, al tiempo que concluye que “la investigación ha demostrado que se sabe que más de 200 especies corren el riesgo de comer plásticos y que el 55% de las aves marinas del mundo, incluyendo dos especies encontradas en la isla Henderson, están en riesgo por los desechos marinos".