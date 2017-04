Víctor Sánchez (Betis): "La permanencia nos permite trabajar desde la tranquilidad"

Etiquetas

El entrenador del Real Betis, Vícor Sánchez del Amo, se ha mostrado satisfecho por la permanencia matemática, confirmada tras el empate del Sporting ante el Espanyol, y ha recordando que era "lo primero e imprescindible", ya que permitirá "trabajar desde ese prisma de tranquilidad" que buscaba.

"Tenemos una cosa muy clara: lo primero e imprescindible, y que es una obligación, es mantener la categoría para seguir estando en la mejor liga del mundo y poder competir dentro de este marco que es incomparable. Lograrlo con cinco jornadas de antelación es bueno por la consecuencia que ello implica, genera tranquilidad y nos permite trabajar desde ese prisma de tranquilidad que hemos dicho muchas veces", explicó Víctor en rueda de prensa.

Pensando en el futuro, aclaró que la permanencia "no ha cambiado nada". "Estamos trabajando en la planificación del año que viene como se hace a lo largo de toda una temporada", dijo, reconociendo que esta temporada está siendo "una montaña rusa".

"¿Qué parte de la montaña rusa cogemos? ¿En las que hemos estado arriba, las que hemos estado abajo o las que hemos estado en medio? Esto es fútbol. Nuestro trabajo es olvidarnos de eso y a competir y a crecer. El equipo sigue creciendo, hay muchísimos datos para demostrarlo. Quien quiera verlos, los podrá ver. El que no quiera verlos, pues a lo mejor es que le interesa que no haya tranquilidad o que no haya crecimiento. O le interesan los cambios", deslizó.

En este sentido, aclaró que no tiene "nada que decirle" a la afición, crítica con su labor. "Máximo respeto, es nuestro principal activo y nuestro trabajo está enfocado a hacerles disfrutar. La manera de hacerles disfrutar es con que el equipo gane y juegue bien. Nada más. Todo lo demás son consecuencias de nuestro trabajo", zanjó.

Repasando la situación de la máxima categoría, el madrileño argumentó que "hay cinco o seis con un presupuesto monstruoso" y con los que no se pueden "comparar". "Pero con el resto la principal diferencia que nos sacan es de trabajo acumulado. Eso es lo que te permite competir cada vez mejor. En un ambiente con otro clima y guerras es complicado", lamentó.