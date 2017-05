Un lemur en peligro de extinción encontrado en la calle en València, nuevo inquilino del Bioparc

Etiquetas

Un lemur Catta, especie en peligro de extinción, que fue encontrado por un ciudadano en las inmediaciones de su casa en València, es un nuevo residente del Bioparc, tras ser recuperado por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, ha asistido a la presentación de la operación conjunta de la Guardia Civil y Bioparc Valencia que ha concluido con la llegada al parque de este nuevo inquilino, que por el momento está apartado del resto de lemures para que se vaya adaptando a su nuevo hábitat.

La historia comenzó el pasado mes de abril, cuando una persona informó de que había encontrado un lemur cerca de su casa. Agentes del Seprona constataron que se trataba de un lemur Catta, recuperaron al animal y lo trasladaron a las instalaciones del Bioparc.

Durante el acto tanto el delegado del Gobierno como la Guardia Civil y los responsables del Bioparc han alertado de la aparición de animales de este tipo en la Comunitat y han ofrecido unos consejos básicos antes de adquirir un animal de compañía.

Así, han recomendado que se elija a la mascota según las necesidades y disponibilidad, porque "un animal activo requiere de un dueño activo y su posesión requiere una responsabilidad", que se piense en la especie a comprar y el compromiso que se va a adquirir al comprarlo, ya que "la vida media de un perro es de 10-13 años y la de una tortuga más de 40 años".

También hay que informarse de la normativa de tenencia de cada especie, porque los animales exóticos y potencialmente peligrosos no se pueden exhibir en la vía pública. Además, hay que cumplir con los requisitos legales de identificación y cuidado.

Asimismo, recuerdan que para un animal exótico quizás las condiciones que se le ofrecen en un inmueble no son las más adecuadas e instan a no sacar a ningún animal de su hábitat natural ni rescatar por los propios medios a ningún animal aunque parezca que está abandonado.

Hay animales que la Convention on International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) incluye como amenazados o en peligro de extinción. Las especies incluidas en CITES son más de 34.000 (29.000 plantas y 5.000 animales) y su tenencia está o bien prohibida o controlada.