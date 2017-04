Ecologistas apoyan a UFP en su petición de analizar los humos que inhalan los policías en la frontera Melilla-Marruecos

Etiquetas

La Asociación Ecologista Guelaya ha apoyado al sindicato Unión Federal de Policía (UFP) en su petición de analizar los humos que respiran los policías en la frontera de Melilla con Marruecos al solicitar que la ciudad española cuente con equipos de medición de calidad del aire, "ya que es el único territorio español que no lo tiene ni aprobado".

Los ecologistas han señalado que si UFP se refiere a la contaminación atmosférica procedente de los coches que entran en Melilla para el comercio atípico, sin revisión técnica y sin seguro, "no haría falta tener un equipo de medición de humos como los de la ITV en la frontera", sino que la Policía Nacional y la Guardia Civil tiene que actuar como con cualquier otro vehículo. "Lo que proceda", ha indicado.

En cambio, Guelaya-Ecologistas en Acción ha apuntado que si lo que se quiere es conocer no la inmisión de gases, lo que afecta a la salud pública la contaminación provocada por el conjunto de los coches, nuevos y viejos, que circulan por Melilla, más la central eléctrica de Endesa, y las combustiones de basuras de la incineradora, "entonces lo que necesitamos son unos equipos que no tenemos y que no existe voluntad política de tener".

La asociación ha asegurado que ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente, sin ningún resultado, que se instalen en Melilla equipos de medición de gases "para poder conocer y valorar lo que respiramos en toda Melilla, desde las fronteras hasta el centro de la ciudad, pasando por los barrios".

Con respecto a las fuerzas de seguridad del Estado que trabajan en fronteras, Guelaya ha dicho que "apoyamos su derecho a unas condiciones laborales, como mínimo legales, en cuanto a prevención laboral".