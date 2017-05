ESPAÑA TIENE 143 ESPECIES DE AVES EN UN ESTADO PREOCUPANTE DE CONSERVACIÓN

Etiquetas

- Hoy se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Un total de 143 especies de aves que habitan en España se encuentran en un estado preocupante de conservación, según señaló este lunes SEO/BirdLife a partir de un informe de BirdLife International con motivo del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra hoy.Las aves clasificadas bajo las siglas en inglés SPEC (Especies Europeas que Preocupan por su Conservación) no conocen fronteras oficiales y la presencia en un país concreto supone en muchos casos una responsabilidad no sólo nacional, sino de carácter mundial.No obstante, el informe de BirdLife International reúne el estado de conservación de 541 especies de aves en 50 países y territorios europeos basándose en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Gracias a este estudio, los gobiernos nacionales pueden identificar fácilmente las que necesitan urgentemente atención y protección.La mayoría de esas 541 especies de aves silvestres que habitualmente se encuentran en el continente europeo frecuentan más de un país, de las cuales 200 son reproductoras. Por ello, no siempre es fácil reconocer qué países tienen o deberían asumir mayor responsabilidad en la conservación o protección de determinadas especies.Un 43% del total de las especies de aves europeas están en un estado preocupante de conservación debido a la situación general que tienen en el continente y en el mundo. De ellas, un total de 143 se encuentran en España (117 reproductoras y 26 acuáticas invernantes), entre ellas algunos ejemplos notorios como la pardela balear, el martín pescador, la codorniz y la focha moruna.En 1994, la primera evaluación global del estado de conservación de las aves silvestres en Europa dio como resultado que un 38% se encontraba en una situación desfavorable y podían ser clasificadas como SPEC. Esta cifra se elevó hasta un 43% en la segunda evaluación realizada una década más tarde. Existe una tercera evaluación reciente, que acaba de ser presentada para su publicación y los resultados aún no están disponibles, y que no muestra ninguna mejora. Este hecho entra en consonancia con la tendencia observada en la última Lista Roja Europea de las Aves, realizada por UICN, y que eleva a 67 el número de especies de aves europeas amenazadas (10 especies ‘en peligro crítico’, 18 especies ‘en peligro’, y 39 especies ‘vulnerables’), frente a las 40 de 2004. Para Nicolás López, responsable del Programa de Especies Amenazadas de SEO/BirdLife, “el Estado español y los gobiernos autonómicos tienen una gran responsabilidad en la conservación de las especies europeas que se incluyen en esta publicación, especialmente de aquéllas que presentan una situación más desfavorable”. “Algunas de estas especies europeas únicamente se encuentran en nuestro país o bien utilizan España como zona de paso en sus rutas migratorias o como áreas de reproducción”, añadió. LA EXCEPCIONALIDAD DE ESPAÑAEn España viven de forma habitual u ocasional 544 especies de aves, de las cuales 289 se reproducen de manera regular (con 117 de ellas consideradas SPEC). Además, de las 61 especies de aves acuáticas invernantes regulares, 25 también han sido incluidas en este grupo.España es excepcionalmente importante para sus especies SPEC, debido a la presencia de muchos endemismos que habitan en Canarias o Baleares, como el paseriforme más raro de Europa (el pinzón azul de Gran Canaria, catalogado como ‘en peligro’) o el ave marina más amenazada del continente (la pardela balear, considerada ‘en peligro crítico’). La España peninsular también es crucial para la supervivencia de algunas aves que cuentan con el total o casi de su población europea en territorio nacional, como el águila imperial ibérica, que mantienen una pequeña población sólo en Portugal y está catalogada como ‘vulnerable’ aunque en recuperación, o del pito real ibérico. Además, en este territorio vive la mayor parte de la población mundial de avutarda y todos los contingentes europeos de alondra ricotí o de Dupont.España es también un país crucial en Europa y en el mundo para los buitres, ya que alberga la mejor población europea de buitre negro, buitre leonado y alimoche. Además, cuenta con algunas de las poblaciones más significativas de aves acuáticas invernantes, resultando de vital importancia como lugar de descanso invernal para estas aves migratorias.ESPECIES DE CAZAOtros ejemplos surgen entre algunas especies consideradas cinegéticas en España y cuya delicada situación o declive poblacional desaconsejaría su caza. Es el caso de la codorniz común, con un descenso del 53% desde 2000; de la tórtola europea, catalogada como ‘vulnerable’ y con una merma del 30%; de la perdiz roja, con un declive del 16% y que cuenta en España con casi el 85% de la población europea, o de la focha común, con un declive de más del 70%.Entre las especies que resultan relativamente más comunes destacan las graves tendencias negativas del martín pescador, catalogado como ‘vulnerable’ dentro de las SPEC y que ha sufrido una disminución de casi el 50% desde el año 2000, o el vencejo común, que mantiene en España el 66% de la población europea, y con 25% de descenso en los últimos 15 años.Por ultimo, entre las aves acuáticas reproductoras sobresale la alarmante situación de la focha moruna, que cuenta con el 100% de la población europea en territorio español y está catalogada como ‘en peligro’, habiéndose contemplado la posibilidad de declararla ‘especie en situación crítica’ a nivel estatal para salvar a las pocas parejas que sobreviven (entre 25 y 85). Entre las invernantes, destaca la delicada situación que atraviesan el porrón europeo, con un declive poblacional del 40% desde el año 2000 y catalogado como ‘vulnerable’ a nivel global y europeo, o la avefría europea, que también ha sufrido un declive de más del 35%, a pesar de lo cual se sigue permitiendo su caza en España.